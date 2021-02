Google prévoit d’inclure l’une des meilleures fonctionnalités d’iOS 14 dans Android

Selon Bloomberg, Android pourrait inclure une fonctionnalité similaire aux «balises de confidentialité» dans iOS 14.

Avec iOS 14, Apple a introduit des fonctionnalités qui étaient déjà dans Android, et d’autres que nous aimerions voir dans le système d’exploitation de Google. Il semble que Google en ait pris note, et selon Bloomberg, la société prévoit adoptez l’une des meilleures nouvelles fonctionnalités d’iOS 14 sur votre système d’exploitation mobile.

Ce sont les soi-disant «labels de confidentialité», une fonction qui ces dernières semaines a gagné encore plus de popularité en remettant en cause l’utilisation que font des applications comme Facebook Messenger ou WhatsApp des données de leurs utilisateurs, et qui est sans aucun doute l’une des plus directes moyens de sensibiliser les utilisateurs à quelles applications sont les plus respectueuses de vos informations.

Une fonctionnalité similaire aux « étiquettes de confidentialité » d’iOS pourrait arriver sur Android

Pour ceux qui connaissent moins le monde iOS et MacOS, il vaut la peine de revoir Quels sont les labels de confidentialité?.

Nous parlons d’une fonctionnalité que Apple appelle «Transparence du suivi des applications», qui permet aux utilisateurs d’iOS et d’Android de quel type de données les applications collectent lorsque les utilisateurs les utilisent. Toutes les nouvelles applications et les mises à jour des applications existantes doivent être montrer ces informations aux utilisateurs à partir du moment où ils sont téléchargés depuis l’App Store.

La La réception de cette fonction n’a pas été exactement positive par certains développeurs et géants de la technologie comme Facebook, qui affirment que cela pourrait limiter leur capacité à afficher efficacement des publicités personnalisées et à générer des revenus.

Selon les données fournies par Bloomberg, l’idée de Google passe par implémenter une fonction anti-tracking sur Android similaire à Apple, qui permet limiter la collecte de données par les applications, tout en conservant une certaine liberté pour les développeurs lorsqu’il s’agit de générer des revenus grâce aux données collectées par les applications.

Par conséquent, nous parlons d’un mise en œuvre apparemment moins stricte que celui d’Apple. De plus, on ne sait pas si la fonctionnalité sera intégrée directement dans le système d’exploitation ou dans le app store et contenu numérique Google Play Store. On ne sait pas non plus s’il sera prêt à voir le jour dans Android 12, la prochaine grande mise à jour du système d’exploitation qui devrait arriver l’été prochain.

