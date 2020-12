Google prévoit de résoudre l’un des pires problèmes de Chrome

Chrome consommera enfin moins de ressources: c’est le nouveau plan de Google pour y parvenir.

L’équipe de développeurs derrière Google Chrome a passé des années à essayer de résoudre l’un des principaux problèmes de navigateur: sa forte consommation de mémoire RAM. L’entreprise même s’est penché sur Microsoft pour mettre en œuvre une technologie qui permettrait réduire la consommation de RAM.

Maintenant l’entreprise avoir une nouvelle idée qui tentera de mettre fin à ce problème. Cela a été confirmé sur le site officiel de Gerrit, où une nouvelle fonction de navigateur Google appelée Terminer le processus.

Le nouveau plan de Google pour réduire la consommation de mémoire de Chrome

Comme indiqué dans le référentiel Chromium, Terminer le processus sera une nouvelle fonctionnalité intégrée à Chrome et destinée à mettre fin aux processus spécifiques du navigateur et à tous leurs fils de travail. Le navigateur pourra également réutiliser les ressources libérées et les affecter à d’autres tâches. Cette fonction sera basée sur l’API TerminateProcess intégrée à Windows 10, de sorte que vous devrez probablement chercher une alternative dans les versions du navigateur destinées à d’autres plates-formes.

De manière générale, ces mesures devraient représenter un de meilleures performances et un fonctionnement plus fluide, au nécessitent moins de ressources système pour fonctionner.

Pour l’instant, cette fonction est en test et il n’est pas disponible pour les utilisateurs. Cependant, j’espère qu’il ne faudra pas trop de temps pour que l’entreprise publie une mise à jour avec le système. Terminer le processus implémenté, en commençant probablement par les versions Canari, Dev ou Bêta navigateur.

