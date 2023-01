Google prévoit de fabriquer ses propres balises Apple Air appelées Grogu en utilisant le Bluetooth ultra large bande

in

17 janvier 2023 17:51:49 IST

Google développe un nouveau dispositif de suivi Bluetooth qui prendra en charge l’AirTag d’Apple. La connexion ultra-large bande (UWB) est une fonctionnalité des téléphones « Pro » haut de gamme de Google depuis 2021, y compris le Pixel 6 Pro et le Pixel 7 Pro. Bien que le matériel n’ait jusqu’à présent été appliqué que dans des situations spécialisées telles que la transmission de données à un ami ou le déverrouillage d’une voiture de luxe, il est évident que Google souhaite que l’UWB soit utilisé plus fréquemment.

Google développait un nouveau haut-parleur Nest qui prendrait en charge UWB et permettrait des transferts audio rapides en positionnant votre Pixel près du haut-parleur. Google a travaillé dur au cours des dernières années pour transformer l’application « Find My Device » en quelque chose qui peut utiliser les millions de smartphones Android actuellement utilisés pour trouver des appareils perdus ou volés.

Dans l’écosystème d’Apple, l’un des meilleurs moyens de suivre un appareil consiste à attacher l’un des AirTags de l’entreprise. Lorsqu’ils sont associés aux nombreux iPhones déjà utilisés, les signaux Bluetooth et UWB de ces accessoires permettent une localisation précise des appareils jusqu’au pouce.

Google travaille apparemment sur son propre appareil de surveillance afin de concurrencer Apple AirTags, d’étendre son propre «réseau de recherche» et peut-être de rendre UWB plus utile sur les téléphones Pixel. Kuba Wojciechowski, un chercheur Android et un fuyant fréquent sur tout ce qui concerne Pixel, a divulgué les informations.

Le tracker serait en développement sous le nom de code « Grogu » – une référence à la populaire série Star Wars « The Mandalorian » – aux côtés des noms alternatifs « GR10 » et « Groguaudio ». Les seuls détails supplémentaires qui ont été rendus publics jusqu’à présent révèlent que l’équipe Nest dirige ostensiblement le développement et que le tracker peut être disponible dans une variété de couleurs.

Bien que les trackers Bluetooth soient disponibles depuis un certain temps, leur précision et leur popularité inattendue ont suscité des inquiétudes légitimes quant à la façon de savoir si un tracker a été placé sur votre propriété sans votre permission. À cette fin, nous avons noté en 2017 que Google développait des « avertissements d’appareils inconnus », qui permettraient à votre téléphone Android de vous alerter de tout traceur à proximité.

Il est désormais difficile d’estimer la date de lancement ou la durée de développement du tracker propriétaire de Google. Étant donné que le remplacement de Nest Audio équipé d’UWB devrait actuellement arriver à l’automne 2023 ou au printemps 2024, il est possible qu’un tracker avec une compatibilité UWB comparable puisse faire de même.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?