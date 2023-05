Google présente le premier mobile pliable de son histoire

Numanthia Termanthia 2015

Une véritable relique. Un vin comparable à la haute couture. Le premier vin de sa région à obtenir 100 points Parker. Un siècle d'histoire contenu dans un verre. Une véritable icône de la D.O. Toro (dans le nord-ouest de l'Espagne). C'est avec ces lignes que nous pouvons présenter Termanthia, le fleuron de la cave Numanthia, une véritable merveille pour les amateurs de vins rouges puissants et de caractère qui laissent leur empreinte. Ne convient pas aux palais non habitués. Tout dans ce vin est basé sur la force et la puissance. Du nom de la cave (inspiré par le peuple ibérique qui vivait dans la région et a résisté à l'invasion romaine), à sa variété, la tinta de toro, qui pousse sur des vignes non greffées ayant résisté au phylloxéra. Aujourd'hui, un demi-siècle plus tard, ces installations, situées à 850 mètres d'altitude sur des sols sablonneux et argileux, continuent de produire des fruits rares, mais d'une qualité irréprochable dans les districts de Toro, Morales de Toro, Valdefinjas, Venialbo, El pego et Argujillo. Le reste est de la pure magie, qui est l'œuvre du climat, avec des journées chaudes (qui permettent à la baie d'atteindre la bonne maturité et le bon degré alcoolique) et des nuits froides qui fixent les anthocyanes (substances qui donnent la couleur rouge au vin rouge). Aujourd'hui, l'histoire de cette cave, fondée et détenue par la famille Eguren jusqu'en 2008, date à laquelle elle a été acquise par le groupe de luxe LVMH, continue de s'écrire avec le moût de Thermantia. La cave a choisi de maintenir les processus de production traditionnels basés sur l'égrappage, la macération préfermentaire à froid pendant 5 jours, la macération pendant 24 jours et la fermentation en fûts de chêne français de 10 Hl et 20 Hl. Le reste de la magie du Termanthia se poursuit dans de nouveaux fûts de chêne français de Bordeaux (où deux lots reposeront respectivement 6 mois et 16 mois). Tous les quatre mois, il sera soutiré. Un vrai bijou de la D.O. Toro qui ne peut passer inaperçu.