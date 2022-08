Google poursuit Sonos pour violation de ses brevets et demande l’interdiction de la vente de ses produits

Sonos a battu Google au tribunal. Google répond à Sonos par des demandes croisées… Et seuls nous, les utilisateurs, avons des choses à perdre ici !

Il fut un temps où ils étaient amis et travaillaient ensemble, mais les bonnes relations entre Sonos et Google appartiennent au passé puisqu’en 2020 la société basée à Santa Barbara spécialisée dans les produits audio de haute qualité a dénoncé le géant de Mountain View pour soi-disant voler une partie de votre technologie et sa propriété intellectuelle pour les appareils Chromecast et Google Home.

En effet, dans deux procès distincts Sonos fait allusion au vol de cinq brevets sur la conception de leurs haut-parleurs sans fil, leur technologie brevetée et liés aux paramètres multi-pièces ou multi-piècesqui selon Sonos aurait permis à Google d’améliorer ses haut-parleurs intelligents Google Home et Nest, ainsi que Chromecast, lorsqu’ils étaient en concurrence sur le marché.

Quoi qu’il en soit, et sans évaluer la collaboration entre les deux sociétés et ces éventuels transferts d’informations confidentielles, la vérité est que Sonos avait gagné en première instance devant le tribunal plus tôt cette année, donc Google ne voulait pas manquer l’occasion de riposter en ouvrant de nouveaux fronts juridiques et en présentant deux nouvelles poursuites devant le tribunal du district nord de Californiequi servira sûrement de défense à Google.

Les compagnons de The Verge nous en ont parlé, et déjà dans leurs explications on les entrevoit Les intentions de Google pour regagner le terrain perdu, le litige est analogue faisant référence à la propriété intellectuelle maintenant de Mountain View et qu’il aurait été détourné par Sonos.

Ok Google : liste des commandes et comment activer ou désactiver l’assistant sur votre Android

Apparemment, de Google, ils prétendent que Sonos enfreint jusqu’à sept brevets de son portefeuilletous axés sur la détection de mots clésla chargement sans fil d’appareils ou fonctions de détection vocale multi-pièces par lequel un groupe de haut-parleurs détermine lequel doit répondre à une requête de l’utilisateur.

l’a confirmé José Castaneda, porte-parole de Google dans ce cas, indiquant que les poursuites ont déjà été déposées pour « défendre notre technologie et contester la violation continue et claire de nos brevets par Sonos ». En fait, faisant presque référence à une contre-attaque qui équilibre la balance, de Google, il a été déclaré que Sonos avait « a commencé une campagne agressive et trompeuse contre nos produits, au détriment de nos clients communs ».

Google déposera également des poursuites similaires auprès de la Commission du commerce international des États-Unis dans les prochains jours, et tentera de bloquer les importations de tout produit Sonos qui enfreint ces brevets de son catalogue de propriété intellectuelle enregistrée.

La contre-attaque de Google ressemble à une crise de colère, puisque la stratégie est identique avec deux procès pour sept brevets que Sonos enfreint, du moins soi-disant, et sûrement afin d’avoir plus d’influence sur Sonos pour une négociation de licence.

Le problème maintenant est que, comme dans toute relation devenue toxique, ‘se chamailler’ Ils n’ont pas tardé à venir, alors Sonos a déjà répondu en parlant de « tactiques d’intimidation » par Google, indiquant également que ces allégations n’étaient que « des représailles contre Sonos pour avoir dénoncé les pratiques monopolistiques de Google » et essayez d’éviter de payer des licences pour « écraser un plus petit concurrent ». Toutes les citations sont Paroles textuelles d’Eddie Lazarusresponsable du service juridique de Sonos.

À ce stade, et comme cela arrive toujours, nous les utilisateurs ne pouvons qu’espérer un accord c’est positif pour les deux parties, car au final nous sommes ceux qui perdons généralement dans toutes ces batailles et guerres de brevets. En fait, c’est que Google a déjà dû supprimer certaines fonctionnalités comme option de réglage du volume commun dans les groupes de haut-parleurs, tout en Les appareils Sonos n’ont plus de fonctionnalités Google tels que l’accès à la technologie Google Cast.

Sonos attaque Google en justice et demande la suspension des ventes de téléphones portables, d’enceintes et d’ordinateurs de la marque

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂