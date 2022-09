Google pourrait préparer un produit phare "miniature" selon une fuite

Dans un mois marqué par l’actualité du Google Pixel 7, dont on connaît déjà la date de présentation officielle, la gamme de smartphones fabriqués par Google fait toujours l’actualité. Comme nous avons pu le savoir grâce à Android Authority, une fuite assure que Google prépare un Pixel de taille « mini ».

Le problème avec cette fuite est qu’elle est difficile à prendre au sérieux. voir la direction que prend le marché par rapport aux téléphones avec un petit facteur de forme. Sans aller plus loin, les faibles ventes ont conduit Apple à annuler la gamme iPhone Mini. Le faible intérêt des utilisateurs à avoir un écran inférieur à 6 pouces aurait été le facteur décisif.

Une fuite avec peu de détails

Selon ce qui est collecté, la filtration arriverait par le Station de chat numérique Tipster sur Weibo. Le bailleur a affirmé que Google travaillait sur un « produit phare du petit écran » nommé Neila. Dans le même post, il est suggéré qu’il aurait un design similaire à celui du Pixel actuel.

En dehors de ces données, rien de plus n’est connu à propos de ce mystérieux petit Pixel. Par conséquent, à partir de là, nous vous recommandons de prendre cette fuite avec beaucoup (beaucoup) de scepticisme. Il est vrai que des choses ont fuité sur Google Pixels ces derniers mois, comme l’apparition du Pixel 7 Pro, mais rien n’indique un terminal de taille restreinte.

Quoi qu’il en soit, un Pixel Mini théorique devrait faire l’affaire plusieurs coupes pas du tout suggestives pour être en mesure de fournir quelque chose de taille similaire à celle du Google Pixel 5 (le dernier terminal de poche de Mountain View).

Ces coupes seraient particulièrement évident dans des aspects tels que la batteriedonc on s’attendrait à quelque chose de plus petit que les 4 500 mAh du Pixel 6. On s’attendrait également à ce que le terminal n’ait pas de charge sans fil et que les caméras ont également été affectées; soit par des capteurs plus petits, soit par le nombre de capteurs présents.

Quoi qu’il en soit, nous ne savons pas si nous pouvons faire confiance à la filtration. Ce qui est clair, c’est que si Google décide enfin de fabriquer cet appareil, nous devrions savoir quelque chose de ferme dans les mois à venir.

