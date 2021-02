Google plafonnera Chromium, ce qui soulève le débat sur la nécessité d’un Chromium véritablement Open Source

Le 15 mars, les projets basés sur le navigateur Chromium n’auront plus accès à plusieurs de ses API, qui seront privées et affecteront, par exemple, la géolocalisation ou la localisation. Synchronisation du compte Google.

La situation nous rappelle que Chromium, comme Android, n’était pas aussi Open Source qu’on pourrait le penser. De nombreux utilisateurs et développeurs de Linux protestent maintenant pour une décision qui les affecte particulièrement, mais qui a également un impact sur des projets tels que Microsoft Edge, Brave ou Vivaldi.

Il est peut-être temps d’avoir un Chrome véritablement Open Source

Comme expliqué dans ZDNet, la décision de Google a rendu plusieurs des responsables du développement des distributions Linux se sentir assez déçu.

Tom Callaway, qui gère le package Chromium dans Fedora, a expliqué comment « Cela rendra la version Fedora Chromium nettement moins fonctionnelle« , et le problème sera le même dans toute autre distribution utilisant Chromium comme navigateur.

Este desarrollador recordaba cómo Google lleva desde 2013 permitiendo acceso a esas APIs (sincronización de cuentas de Google, geolocalización, ‘Click to call’, API de Chrome Spelling, Contacts API y Chrome Translate Element) y capa ese acceso no porque quieran tapar un agujero de sécurité, si non parce que « ils veulent que tout le monde utilise Chrome« .

Des commentaires similaires sont venus d’Eric Hameleers, qui dirige Chromium chez Slackware, et a expliqué qu’il n’inclurait plus le navigateur dans la distribution. « Je ne vais pas emballer et distribuer Chromium pour Slackware si le colis est plafonné avec l’absence de connexion à Chrome Sync « .

Il est vrai que le quota Linux est très faible par rapport à celui des systèmes Windows ou Mac, mais c’est que dans ces systèmes de nombreuses autres alternatives telles que Opera, Brave, Microsoft Edge ou Vivaldi sont basés sur Chromium pour offrir ses avantages.

L’accès de Google cape à ces options les rend toutes peut être plus ou moins affectéeEt si Microsoft, par exemple, est réactif – en fait, ils ont supprimé ou modifié 50 fonctionnalités Chromium en adoptant cette base pour leur nouveau navigateur – d’autres ne le peuvent pas.

La solution pourrait être dans avoir un Chrome entièrement Open Source qui pourrait également proposer des API équivalentes à celles que Google ferme (et le reste de celles qu’il utilise) avec des services équivalents, mais totalement Open Source.

Dans de nombreux cas, ce n’est pas anodin, mais Firefox prouve qu’il est possible d’avoir une alternative totalement Open Source efficace et cela facilite également l’accès à des fonctionnalités telles que la synchronisation des comptes, des signets, de l’historique ou des mots de passe.

Cela dit, il est important de noter que lorsque cette prise en charge de l’API Chromium disparaît les données seront toujours là pour les utilisateurs qui ont utilisé ces API pendant tout ce temps, mais ils ne seront disponibles que localement.