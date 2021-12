Google Pixel Watch : Leaker publie des photos de la smartwatch

VTech - Kidizoom Smartwatch Connect DX2 – Rose – Montre Connectée Pour Enfants – Version FR

Version française La montre Kidizoom Smartwatch de VTech est equipée d’une caméra frontale ! Vous pouvez désormais prendre des photos et enregistrer vos vidéos directement via la montre en mode selfie ! La Smartwatch propose un écran personnalisable avec effets 3D, trucages, présence de filtres couleur, 8 jeux et activités sont aussi inclus dans la montre connectée : déformation de la voix, détecteur de visages, effets rigolos etc. Plus d’infos dans la description ! En plus d’un coloris rose original, l’écran tout en couleurs de la Smartwatch propose un double affichage de l’heure, numérique ou analogique. Un capteur de mouvements est intégré dans la montre intelligente afin de vérifier si vous relevez les défis proposés dans les modes sport ! Retrouvez les essentiels d’une montre et plus encore : fonction réveil/alarme, chronomètre, sablier, calendrier et calculatrice !