Google Pixel Buds A révélé accidentellement sur Twitter, pour obtenir la fonctionnalité de couplage rapide

05 mai 2021 20:02:13 IST

Le compte Android officiel de Google sur Twitter a accidentellement annoncé la série Pixel Buds A. Le tweet maintenant supprimé a été mis en ligne avec la légende: «Un son de qualité et un couplage Bluetooth rapide. Les nouveaux Pixel Buds A-Series sont arrivés. Profitez du couplage Bluetooth en un clic avec la mise à jour de l’expérience Fast Pair sur #Android ». Une image révélant l’apparence des nouveaux Pixel Buds A. Ce n’est pas la première fois que les Pixel Buds A apparaissent sur Internet. Certains détails des Pixel Buds A ont été divulgués en avril.

Le design semble identique à la fuite d’e-mails promotionnels de Google le mois dernier, mais le boîtier entièrement blanc est légèrement différent du jeu de couleurs de style Panda dans l’image précédente, indiquant sa disponibilité dans différentes options de couleur telles que tout blanc ou vert forêt foncé. ». L’intérieur du boîtier de chargement ainsi que les pointes et les ailes des bourgeons sont verts. Les deux nouvelles couleurs seraient similaires à celles du prochain Pixel 5a.

En termes de design, les nouveaux Pixel Buds A ressemblent aux écouteurs de première génération, sauf qu’ils seront moins chers, un fait indiqué par la marque « A » utilisée sur les téléphones Pixel abordables.

En outre, Google pourrait ne pas nommer ses prochains écouteurs les Pixel Buds 3 et préférer utiliser le surnom « A ». La raison du passage de 3 à A est vague, mais hypothétiquement, si la nomenclature suit celle de la série de téléphones Pixel, alors les Pixel Buds A devraient être une option plus abordable et coûteraient moins cher que ses concurrents – tels que le Apple AirPods – d’environ 20 € à 25 €.

Il est également supposé que la série A des Pixel Buds fonctionnera avec Fast Pair disponible sur les appareils Android 6 et supérieurs. On ne sait pas quand Google lancera officiellement les Pixel Buds A, mais ils sont plus susceptibles de faire leurs débuts aux côtés du Pixel 5a 5G plus tard cette année.

