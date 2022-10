Google Pixel 7 vs Google Pixel 6 : c’est tout ce qui a changé

Nous passons en revue les différences les plus importantes entre les deux générations les plus récentes de la famille Google Pixel.

La nouvelle génération de la famille google-pixel est déjà une réalité, avec les Google Pixel 7 et Google Pixel 7 Pro récemment présentés. Il s’agit d’un volet renouvelé de la smartphones étoiles de la société Mountain View, qui se base sur la génération précédente et introduit quelques grosses améliorations.

Les Pixel 6 étaient les pixel le plus vendu de l’histoiremais même cela n’a pas suffi à faire jouer Google dans la ligue des plus grands fabricants de smartphones au monde, du moins en ce qui concerne unités vendues fait référence. Avec le Pixel 7, l’entreprise va réessayerintroduisant des améliorations importantes dans certains aspects clés.

Mais, En quoi le Pixel 7 est-il vraiment différent du Pixel 6 ? Nous avons affronté les quatre modèles différents qui font partie de ces deux familles, à la recherche du changements et différences majeurs.

Pixel 6 vs Pixel 7 : même essence dans un format plus compact

Google Pixel 6 et Pixel 7, comparatif spécifications Pixel 6 GooglePixel 7 Dimensions 160,4 x 75,1 x 8,2 mm 155,64 x 73,16 x 8,7 mm Filtrer AMOLED de 6,4 pouces

Résolution Full HD+ (1080 x 2340 pixels)

Taux de rafraîchissement 90 Hz

Gorilla Glass Victus OLED de 6,32 pouces

Full HD+ (2400 x 1080 pixels)

Taux de rafraîchissement de 90 Hz

Luminosité jusqu’à 1400 nits

Cristal Gorilla Glass Victus Processeur tenseur google

octa-core

5nm Google Tenseur G2

octa-core

5nm

Coprocesseur de sécurité Titan M2 RAM 8 Go LPDDR5 8 Go LPDDR5 Système opératif androïde 12

3 ans de mises à jour du système

5 ans de mises à jour de sécurité androïde 13

3 ans de mises à jour du système

5 ans de mises à jour de sécurité Stockage 128/256 Go 128/256 Go appareils photo Arrière:

Capteur Samsung GN1 50 MP, OIS, f/-

– Capteur ultra large Sony IMX386 12MP

Frontale :

-8MP Capteur Samsung GN1 50 MP, OIS, f/1.85. 1/1.3″, OIS, mise au point automatique

12 MP Ultra grand angle f/2.2, 106º, 1/2.9″

Frontale :

10.8MP f/2.2, 97°, 1/3.1″ Tambours 4 600 mAh

Charge rapide par câble jusqu’à 30 W (USB Power Delivery 3.0)

Charge rapide sans fil jusqu’à 23W 4355mAh

Charge rapide USB-PD 30W

chargement sans fil

Recharge sans fil inversée Les autres Lecteur d’empreintes digitales à l’écran

USB 3.1 Type-C

haut-parleurs stéréo

nanoSIM + eSIM

Protection IP68 contre l’eau et la poussière Lecteur d’empreintes digitales à l’écran

Déverrouiller par reconnaissance faciale

Protection IP68

USB Type-C

nanoSIM + eSIM

haut-parleurs stéréo connectivité Bluetooth 5.2

Wi-Fi 6

NFC

5G Bluetooth 5.2

Wi-Fi 6E

NFC

5G prix de départ 649 € 649 €

Le Pixel 7 pourrait être le modèle qui évolue le plus par rapport à la génération précédente des deux terminaux qui composent la série Pixel 7. Eh bien, bien que conserve la philosophie de modèle légèrement recadrée de la version « Pro » Avec un prix plus ajusté, il apporte également des changements importants par rapport au format.

La Le Pixel 7 est un smartphone plus compact que le Pixel 6, mais sans atteindre le niveau du Pixel 6a. Il le fait grâce à écran légèrement plus petit, 6,3 pouceset ceux cadres plus étroits autour de.

Sinon, on trouve un Processeur Tensor G2 légèrement plus puissant que le Tensor de première génération, un meilleur appareil photo ultra grand angle et un capteur avant remanié, offrant désormais déverrouillage par reconnaissance faciale et la même qualité que Pixel 7 Pro, étant le même capteur.

Ce qui ne change pas c’est le prix : le Google Pixel 7 coûte exactement le même que le Pixel 6 : 649 euros.

Pixel 6 Pro vs Pixel 7 Pro : petites améliorations axées sur la photographie

Google Pixel 6Pro et Pixel 7 Pro, comparatif spécifications Google Pixel 6 Pro Google Pixel 7 Pro Dimensions 163,9 x 75,8 x 8,9 mm 162,9 x 76,55 x 8,9 mm Filtrer AMOLED LTPO de 6,71 pouces

Résolution Quad HD+ (1440 x 3120 pixels)

Taux de rafraîchissement variable 10-120 Hz

Luminosité jusqu’à 1100 nits

Verre bombé Gorilla Glass Victus POLED LTPO de 6,7 pouces

Quad HD+ (3120 x 1440 pixels)

Taux de rafraîchissement 10-120 Hz

Luminosité jusqu’à 1500 nits

Cristal Gorilla Glass Victus Processeur tenseur google

octa-core

5nm Google Tenseur G2

octa-core

5nm

Coprocesseur de sécurité Titan M2 RAM 12 Go LPDDR5 12 Go LPDDR5 Système opératif androïde 12

3 ans de mises à jour du système

5 ans de mises à jour de sécurité androïde 13

3 ans de mises à jour du système

5 ans de mises à jour de sécurité Stockage 128/256 Go 128/256 Go appareils photo Arrière:

Capteur Samsung GN1 50 MP, OIS

– Capteur ultra large Sony IMX386 12MP

-Capteur téléobjectif Sony IMX586 48 mégapixels, zoom optique 4X

Frontale :

– Capteur Sony IMX663 de 12 mégapixels Arrière:

Capteur Samsung GN1 50 MP, OIS

12 MP Ultra grand angle f/2.2, 1/2.9″, mise au point automatique 125 FOV

Téléobjectif 48 mégapixels, zoom optique 4,8x, f/3,5, 1/2,55″, OIS, zoom super résolution 30x

Frontale :

10.8MP f/2.2, 97°, 1/3.1″ Tambours 5 000 mAh

Charge rapide par câble jusqu’à 30 W (USB Power Delivery 3.0)

Charge rapide sans fil jusqu’à 23W 5 000 mAh

Charge rapide par câble jusqu’à 30 W (USB Power Delivery 3.0)

Charge rapide sans fil jusqu’à 23W Les autres Lecteur d’empreintes digitales à l’écran

USB 3.1 Type-C

haut-parleurs stéréo

nanoSIM + eSIM

Protection IP68 contre l’eau et la poussière Lecteur d’empreintes digitales à l’écran

Déverrouiller par reconnaissance faciale

Protection IP68

USB Type-C

nanoSIM + eSIM

haut-parleurs stéréo connectivité Bluetooth 5.2

Wi-Fi 6

NFC

5G Bluetooth 5.2

2G, 3G, 4G, 5G

NFC

Wi-Fi 6E prix de départ 899 € 899 €

Quelque chose de différent se produit avec Pixel 6 Pro et Pixel 7 Prodeux modèles qui, à l’exception de petits changements esthétiques et de la nouveauté occasionnelle dans le domaine photographique, sont deux mobiles pratiquement identiques.

Ils chevauchent le même écran P-OLED LTPO de 6,7 pouces avec taux de rafraîchissement jusqu’à 120 hertz, et la même batterie de 5000 mAh. Ils ont également le même appareil photo principal Samsung ISOCELL GN1 de 50 mégapixels et la même RAM et la même capacité de stockage interne.

La plus grande différence dans ce cas réside dans l’utilisation du nouveau processeur Tensor G2ainsi que certains capteurs renouvelés derrière les caméras ultra grand angle, téléobjectif et frontale. En ce sens, il comprend également un nouveau « mode macro » qui utilise le capteur de 48 mégapixels avec zoom optique 4,8x (contre 4x sur le Pixel 6 Pro) pour capturer macro avec un grand niveau de détail.

D’autres nouveautés sont le mode appelé Cinematic Blur, qui applique un effet de flou d’arrière-plan aux vidéos, et la possibilité de définir un sujet pour garder la mise au point dessus lors de la création d’une image agrandie jusqu’à 30x. Pour le moment, il n’est pas clair si ces fonctions finiront par atteindre le modèle précédent.

Et qu’en est-il du prix ? Par chance, pas de surprise à ce niveau. Le Pixel 7 Pro conserve le même prix de 899 euros qui a lancé le Pixel 6 Pro.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂