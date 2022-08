Google Pixel 7 & Pixel 7 Pro : Une fuite révèle la date de sortie

Apparemment, la date de sortie des Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro a été divulguée. Les deux smartphones pourraient apparaître avec la Pixel Watch en octobre.

Après que Google a annoncé ses nouveaux smartphones phares Pixel 7 et Pixel 7 Pro pour l’automne au printemps, la date de sortie a apparemment été divulguée. Selon le YouTuber et journaliste habituellement bien informé Jon Prosser, les appareils seront officiellement présentés le 6 octobre. Une semaine plus tard, le 13 octobre, le lancement officiel des ventes devrait avoir lieu.

Nouveaux téléphones avec nouvelle puce Tensor

Le Pixel 7 Pro obtiendra un écran incurvé de 6,7 pouces, tout comme le Pixel 6 Pro, tandis que le Pixel 7 normal pourrait rétrécir un peu à 6,3 pouces par rapport au Pixel 6. Très probablement, les deux smartphones seront alimentés par une nouvelle génération du processeur Google Tensor que la société a introduit avec le Pixel 6 actuel. En termes de stockage, Google pourrait proposer 8 Go de RAM pour le Pixel 7 et 12 Go de RAM pour le Pixel 7 Pro, alors que les deux devraient se contenter de 128 Go de stockage embarqué.

La Pixel Watch devrait également arriver en octobre

En plus des smartphones, Google pourrait également lancer la smartwatch Pixel Watch en octobre, qui a également déjà été annoncée. Android 13 devrait également apparaître environ un mois avant la sortie des nouveaux smartphones. La dernière version du système d’exploitation mobile fonctionnera alors directement sur les Pixel 7 et Pixel 7 Pro au lancement.