Google Pixel 6a : premières images et rumeurs de matériel ont fait surface

JOBY Coque StandPoint™ pour Google Pixel 4 XL

LIBEREZ VOS MAINS ! StandPoint est une coque pour téléphone avec trépied intégré. Elle simplifie beaucoup de choses : les selfies, le vlogging, le chat vidéo et le visionnage de film. StandPoint pour Google Pixel 4 XL est la première coque de protection pour téléphone avec trépied en aluminium intégré. Il est désormais plus simple et plus amusant de créer et de partager du contenu. La coque StandPoint vous permet de créer du contenu spontanément, tout en étant créatif. Vous n’avez plus besoin des autres pour prendre une photo de vous en train de sauter ou votre portrait avec la luminosité parfaite. Vous n’avez qu’à mettre en place les jambes du trépied et vous voilà les mains libres pour laisser parler votre imagination. Vous pouvez ajuster chaque jambe indépendamment pour créer des angles différents. Avec StandPoint, vous pouvez pencher votre téléphone en avant ou en arrière et le surélever. De plus, les pieds en caoutchouc garantissent la stabilité du trépied pour que votre téléphone ne glisse pas. Cette coque est compatible avec les téléphones qui se rechargent sans fil. Il suffit de déplier les jambes du trépied et de le placer sur le support de recharge.