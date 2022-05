Google Pixel 6a : format compact et processeur Tensor dans le Pixel pas cher de 2022

Partager

Le Pixel 6A arrive : voici tout ce qu’il faut savoir sur le prochain smartphone pas cher de Google.

Après certains Pixel 6 et Pixel 6 Pro considérés comme les meilleurs smartphones de Google à ce jour, l’entreprise envisage désormais d’étoffer son catalogue avec le GooglePixel 6Ale renouvellement de l’une des familles les plus abouties de son catalogue.

Petit à petit, de plus en plus de détails émergent sur les attentes Pixel à prix réduit qui arrivera en 2022. A ce jour, nous avons déjà des informations sur son date de sortie, fonctionnalités, design, caméras et bien plus encore. Nous avons compilé toutes les informations dans cet article.

Caractéristiques du Google Pixel 6A

Le Pixel 6A sera le modèle milieu de gamme de la série Pixel 6. Il aura une section technique légèrement inférieure à celle du Pixel 6, même s’il présentera quelques similitudes avec les deux modèles présentés en octobre 2022.

Conception Google Pixel 6A

Grâce aux fuites, nous savons que le Pixel 6A présentera un design presque identique au Pixel 6, avec la désormais célèbre « Camera Bar » qui s’étend horizontalement à l’arrière de l’appareil et une finition bicolore à l’arrière.

Pour l’instant, il n’est pas clair si l’appareil sera en aluminium et en verre comme les Pixel 6 et 6 Pro, ou si Google utilisera à nouveau du plastique pour façonner le corps de son nouveau smartphone pas cher.

Ce qu’on sait, c’est que ce sera le plus petit modèle de taille de toute la famille, mesurant seulement 15,2 centimètres de haut. tout cela grâce à un Écran de 6,2 pouces de diagonale –plus petit que le Pixel 5A précédent– entouré de marges minces. Bien sûr, il n’y aura pas trou situé en haut au centre de l’écranoù sera la caméra pour selfies.

En parlant d’écran, des rumeurs suggèrent qu’il s’agira d’un Panneau OLED avec une résolution Full HD+. Pour le moment, il n’est pas clair s’il aura un taux de rafraîchissement élevé, mais il est très probable que, s’il le fait, il aura un maximum de 90 hertz comme le Pixel 6.

Un autre changement important sera la Retrait du port du casque 3,5 millimètresqui pour la première fois dans l’histoire de la série « A », ne sera pas présente.

Processeur et mémoire Google Pixel 6A

Bien qu’il s’agisse d’un appareil axé sur le milieu de gamme, le Google Pixel 6A n’aura rien à envier aux modèles plus chers de la série Pixel en ce qui concerne la puissance. Et c’est que le des fuites plus récentes suggèrent que l’appareil aura même processeur Google Tensor qui équipent les Pixel 6 et 6 Pro.

Le processeur, oui, sera associé à 6 ou 8 Go de RAM et 128 Go de stockageet Android 12 sera la version du système qui donnera vie au téléphone.

Batterie Google Pixel 6 Pro

Tout ce qui précède serait soutenu par une grande batterie de Capacité 4800mAh –Plus grand que Pixel 6, mais plus petit que Pixel 6 Pro et charge filaire rapide de 30 W.

Pour l’instant, les rumeurs ne précisent pas si le smartphone aura, ou non, avec prise en charge de la recharge sans fil. Si c’était le cas, ce serait le premier smartphone de la série « A » à disposer de cette technologie.

Caméras Google Pixel 6A

Comme les rumeurs avaient avancé, le système photographique du Google Pixel 6A sera hérité du Pixel 5.

Par conséquent, son système de caméra principal devrait consister en deux capteurs, un principal Sony IMX363 de 12,2 mégapixels accompagné d’un Sony IMX386 12 mégapixels avec objectif ultra grand angle.

Enfin, la caméra frontale utilisera un Capteur Sony IMX355 avec une résolution de 8 mégapixels.

Ceux qui connaissent un peu le parcours de la série Pixel jusqu’à présent doivent savoir que l’utilisation d’anciens capteurs n’a jamais été un problème pour les appareils photo. Après tout, Google s’appuie fortement sur les progrès de la photographie informatique, et la combinaison de ses algorithmes avec cet ensemble de capteurs entraînera probablement une expérience photographique de très bon niveau en tenant compte du segment de marché auquel le Pixel 6A est destiné.

Fiche technique Google Pixel 6A

GooglePixel 6A Caractéristique Dimensions 152,2 x 71,8 x 8,7 mm Filtrer OLED rigide de 6,2 pouces

FullHD+ Processeur Tendeur Google –GS101– RAM 6/8 Go Système opératif androïde 12

Minimum de 3 ans de mises à jour Android garanties Stockage 128 Go appareils photo Arrière:

-Sony IMX363 12.2MP Dual Pixel, ƒ/1.7, 1.4μm

– 12MP Sony IMX386 Ultra Grand Angle, 112°

Frontale :

-Sony IMX355 8 mégapixels Batterie 4800 mAh avec une charge rapide de 30 W Autres Lecteur d’empreintes digitales à l’écran

USB Type-C

haut-parleurs stéréo

Prix ​​Google Pixel 6A, combien cela coûtera-t-il ?

Il est encore tôt pour en parler Prix ​​Google Pixel 6A. Il sera clairement mobile le moins cher de la série Pixel 6A, et probablement le Le pixel le moins cher de 2022. Mais, pour l’instant, nous n’avons pas de données sur les chiffres.

Si Google décide de ne pas trop varier le prix par rapport au modèle de l’année dernière, on peut parler d’un appareil de 450 €un chiffre qui en ferait un modèle particulièrement attractif, d’autant plus que le Pixel 5 coûte presque 150 € de plus.

Date de sortie et lancement du Google Pixel 6A

Les derniers détails que nous avons pu connaître sur le Google Pixel 6A sont liés à sa disponibilité. Et c’est que plusieurs sources ont indiqué que Google prévoyait de lancer son nouveau Pixel pas cher en mai 2022coïncidant avec l’arrivée de la Google Pixel Watch, la première smartwatch fabriquée par l’entreprise.

Il est donc fort probable que la présentation du Pixel 6A aura lieu lors de Google I/O 2022le grand salon des développeurs organisé chaque année par Google, qui dans le passé a servi à montrer au monde les nouveaux appareils de la série Pixel, tels que le Pixel 3a.

