Google Pixel 6 Pro vu pour la première fois dans une vidéo de fuite

Le Google Pixel 6 Pro sera probablement présenté officiellement dans un mois. Pourtant, une première fuite vidéo du nouveau smartphone est déjà apparue sur Internet.

La première vidéo pratique du Pixel 6 Pro a été publiée sur Twitter par YouTuber M. Brandon Lee. Comme Notes de Mishaal Rahman des développeurs XDA, le court clip vient apparemment d’un magasin d’informatique au Nigeria. Cela peut sembler un peu étrange au début, mais cela correspond à l’historique des fuites des smartphones pixel, qui, dans le passé, sont souvent apparus pour la première fois dans des pays comme Cuba, le Vietnam ou l’Ukraine.

Le design pourrait susciter la discussion

Dans les prochains jours, il devrait y avoir plus de vidéos de fuite sous cette forme. Cependant, le Pixel 6 Pro présenté n’est apparemment pas la version finale – il peut donc encore y avoir de petites modifications finales à la conception avant que le smartphone ne soit vraisemblablement présenté officiellement le 19 octobre.

Dans tous les cas, ce qui frappe dans la vidéo de fuite, c’est à quel point le smartphone montré est brillant. L’écran, très arrondi sur les côtés, devrait également être un sujet de conversation pour la sortie du Pixel 6 Pro.

Tensor : la première puce propriétaire de Google

La plus grande innovation du Pixel 6 (Pro) est certainement la puce Tensor SoC intégrée, qui a été développée et construite par Google lui-même. À l’instar d’Apple avec son iPhone, Google s’appuiera à l’avenir encore plus sur le développement en interne des composants de base au lieu de les acheter à des sociétés externes. Les générations précédentes de smartphones pixel étaient toutes équipées de puces de processeur de Qualcomm. Le but principal de la puce tenseur est de garantir des photos et des vidéos encore meilleures.