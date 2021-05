Google Pixel 6 Pro: les images de rendu montrent le produit phare dans un nouveau look

Non seulement Android 12 obtient un tout nouveau look, mais également les nouveaux téléphones Pixel. De nouveaux rendus montrent le nouveau look du Google Pixel 6 Pro dans des couleurs vives et avec une caméra arrière caractéristique.

Après que le célèbre leaker Jon Prosser a récemment divulgué le Google Pixel 6, la confirmation du Leaker OnLeaks suit maintenant, écrit Digit. En conséquence, Google prévoit un écran arrondi de 6,67 pouces avec une caméra perforée à l’avant pour le Pixel 6 Pro, qui est logé dans un trou de l’écran.

Un écran AMOLED doit être utilisé comme écran. Cependant, on ne sait toujours pas quelle fréquence d’images est prise en charge. Le Pixel 6 normal, en revanche, devrait mesurer 6,2 pouces de diagonale. Vous pouvez voir des cadres d’affichage très étroits et Google installera probablement un capteur d’empreintes digitales directement sous l’écran.

Google Pixel 6 Pro: de retour avec un look complètement différent

Même si Google ne dit apparemment pas complètement au revoir au design bicolore de la série Pixel, le dos a un look considérablement changé. Si vous ajoutez la bosse de la caméra, le Google Pixel 6 Pro aurait une épaisseur de 11,5 millimètres. La triple caméra a des objectifs disposés horizontalement, y compris un objectif grand angle, un appareil photo périscope et un objectif encore indéfini près du flash LED. Certains capteurs et un microphone complètent la caméra principale.

Sortie à l’automne 2021 – avec votre propre puce Google?

Un emplacement pour carte SIM nouvellement positionné peut être vu dans les images rendues sur le côté gauche de l’appareil, tandis que les deux haut-parleurs sont situés en haut et en bas de la face avant. Le chargement sans fil devrait également être l’une des fonctionnalités. Selon les rumeurs, le Google Pixel 6 pourrait également se doter d’un chipset développé directement par Google. Cela prendra du temps jusque-là: une sortie de la série Pixel 6 sera probablement prévue à l’automne, comme d’habitude.