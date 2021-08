Google Pixel 6 pourrait obtenir un appareil photo de 50 mégapixels et un modem Samsung

Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro obtiendront apparemment un appareil photo de 50 mégapixels. Ce serait le plus grand saut matériel que les smartphones Pixel aient jamais fait dans le secteur des appareils photo.

Avec ses prochains smartphones Pixel 6 et Pixel 6 Pro, Google veut apparemment faire un grand pas dans le secteur des appareils photo. Pour la première fois depuis le Pixel 2 de 2017, un capteur de caméra fondamentalement nouveau devrait être utilisé, avec une résolution de 50 mégapixels. Ces informations proviennent au moins d’un nouveau logiciel bêta d’Android 12, tel que rapporté par XDA.

Un capteur de 50 mégapixels de Samsung

Dans la dernière version de l’application appareil photo Google, qui fait partie de la bêta 4 d’Android 12, différents noms indiquent un capteur Isocell GN1. Il s’agit d’un capteur d’appareil photo de Samsung qui a une résolution de 50 mégapixels. Cela a jusqu’à présent été utilisé dans la série Vivo-X60, entre autres.

Le passage à un capteur plus grand dans les Pixel 6 et Pixel 6 Pro est probablement en grande partie lié à la nouvelle puce de processeur que Google a développée pour les smartphones. Selon le fabricant, le soi-disant Tensor SoC devrait avoir une puce TPU distincte qui, entre autres, devrait aider à l’utilisation d’algorithmes de traitement d’image. Avec la puissance de calcul supplémentaire, Google pourrait être en mesure d’appliquer son ancien logiciel d’amélioration d’image à des images à plus haute résolution.

Samsung pourrait également apporter le modem 5G du Pixel 6

En parlant de puces de processeur : un smartphone comprend toujours un modem. Dans le cas des Pixel 6 et Pixel 6 Pro, un modem Exynos 5123 de Samsung pourrait être utilisé. Cela ressort également des données de la dernière version bêta d’Android 12. L’Exynos 5123 est un modem 5G qui a jusqu’à présent été installé sur les appareils Samsung Galaxy S20 et Galaxy Note 20, entre autres.

Hormis quelques détails, Google n’a pas encore révélé si ces données sont confirmées ou quelle technologie se trouve réellement dans les Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Il faudra probablement attendre octobre pour le dévoilement final des smartphones.