Google Pixel 6, Pixel 6 Pro pourrait être livré avec une puce Whitechapel personnalisée: rapport

Les détails de la puce personnalisée Whitechapel de Google ont été révélés par des fuites. La puce Whitechapel, qui sera présente dans les Pixel 6 et Pixel 6 Pro, sera le processeur sur mesure de Google en association avec Samsung. Les fuyards fréquents Max Weinbach et Yogesh ont partagé des informations sur la dernière puce de Google. Yogesh a tweeté que le Whitechapel est une puce de 5 nm et que la société de technologie essaie d’égaler les performances du processeur Snapdragon 870.

Si un employé de Google voyant cela a des informations sur la série Pixel 6 et désireux de parler, il peut glisser dans mes DM à tout moment. Vous pouvez également me contacter sur Telegram https://t.co/EPxrP4QsG3 – Yogesh (@heyitsyogesh) 24 mai 2021

Le pronostiqueur a en outre déclaré que Google n’essayait pas d’atteindre le niveau de performance du processeur avancé, Snapdragon 888.

Les performances de l’intelligence artificielle brute (IA) de la puce sont adaptées à celles d’autres mobiles, le géant de la technologie se concentrant sur l’apprentissage automatique, a tweeté Yogesh. La puce Whitechapel utilise le GPU Mali, qui, selon le pronostiqueur, fonctionne bien sous stress.

D’autre part, Max avait également dit quelque chose de similaire, confirmant que le Whitechapel sera une puce de 5 nm. Max avait également indiqué que ses performances se situeraient quelque part entre Snapdragon 888 et Snapdragon 865. Il l’a révélé en s’exprimant en tant qu’invité sur le podcast Mobile Tech, a rapporté Autorité Android.

La publication indique en outre que Max a également partagé des détails sur les nouveaux smartphones Pixel que Google lancera.

Alors que le Pixel 6 aura un écran Full HD +, le Pixel 6 Pro aura un écran QHD +, tous deux avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il a également été rapporté que le Pixel 6 Pro devrait avoir une batterie de 5000 mAh. Aucune des autres fonctionnalités des prochains smartphones n’est connue à ce jour.

