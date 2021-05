Google Pixel 6, Pixel 6 Pro peuvent comporter respectivement des caméras arrière doubles et triples: Rapport

17 mai 2021 09:15:56 IST

Google devrait bientôt lancer le Pixel 6, qui fait l’objet de rumeurs, pour lequel il y a eu un certain nombre de fuites. Le plus récent met en lumière la conception possible de l’appareil et un compagnon attendu lors du lancement. Selon les pronostiqueurs populaires Jon Prosser (via sa vidéo YouTube), Google devrait lancer deux téléphones Pixel 6: le Pixel 6 vanille et son frère aîné, le Pixel 6 Pro. Avec cela, la société suivra officiellement les tendances et fera ses adieux au surnom de « XL ».

On s’attend à ce que les deux modèles subissent un changement de conception majeur avec la présence d’une grosse bosse de caméra par opposition au module de caméra de forme carrée dans les téléphones Pixel actuels. La configuration de la caméra devrait également changer. Alors que le Pixel 6 est susceptible d’inclure deux caméras arrière, le Pixel 6 Pro pourrait en avoir trois. Cela signifie que les caméras pourraient s’améliorer considérablement.

On s’attend également à ce que le jeu de couleurs change. La partie supérieure (jusqu’à la configuration de la caméra) du panneau arrière des deux appareils peut être colorée en noir et en orange. Le reste de l’arrière pourrait être peint en blanc. Ceci est le plus susceptible de créer un effet de bloc de couleur.

À l’avant, les prochains smartphones Pixel sont plus susceptibles de présenter un écran perforé (cette fois au milieu de la partie supérieure) avec des lunettes très fines.

Selon un rapport de 9to5Google, le Pixel 6 serait livré avec la puce interne de Google nommée Whitechapel. Avec cela, il pourra rivaliser avec les goûts d’Apple.

D’autres détails pourraient inclure un scanner d’empreintes digitales intégré, plus de RAM et de stockage, des batteries plus grandes avec une prise en charge possible pour une charge plus rapide et Android 12 prêt à l’emploi.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂