Google Pixel 6 : Google vous invite à l’événement de lancement le 19 octobre

Des fuites l’avaient déjà indiqué, maintenant le chat est enfin sorti du sac : Google présentera officiellement les Pixel 6 et Pixel 6 Pro le 19 octobre. Le démarrage des ventes des smartphones Pixel ne devrait donc pas tarder.

Google a récemment mis en ligne un site Web où la société vous invite au lancement officiel du Pixel 6. La keynote aura lieu le 19 octobre à 19h. En plus des deux nouveaux modèles Pixel, Google pourrait également montrer une présentation sur Android 12. La mise à jour du système d’exploitation peut même être disponible en téléchargement pour les smartphones Pixel le même jour.

Encore une fois un smartphone haut de gamme de Google

Après que Google ait tenté pour la dernière fois de s’imposer dans le milieu de gamme avec les smartphones Pixel, cette fois un smartphone du segment haut de gamme nous attend à nouveau. Comme son concurrent Apple, Google utilise une puce spécialement développée, la puce tensor, pour les modèles Pixel 6. Cela devrait être comparable à l’Exynos 2100 de Samsung ou au Snapdragon 888 de Qualcomm et offrir une fréquence d’horloge maximale allant jusqu’à 2,8 GHz.

Il y a également 8 Go de RAM sur le Pixel 6 et jusqu’à 12 Go de RAM sur le Pixel 6 Pro. Les deux modèles auront un écran OLED avec une résolution FHD + et des taux de rafraîchissement de 90 à 120 Hertz. La taille des écrans est de 6,4 ou 6,7 pouces. Un autre point fort des modèles Pixel 6 est l’appareil photo principal de 50 mégapixels.