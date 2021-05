Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro: Leak montre un tout nouveau design

Le Google Pixel 6 et le Pixel 6 Pro ont montré des images de fuite pour la première fois. Les premiers smartphones Google avec un processeur interne seront évidemment très différents de leurs prédécesseurs. Sur un point, cependant, selon un autre leaker, les images devraient différer de la conception finale.

Les prochains produits phares de Google Pixel devraient représenter un grand pas en avant. Cela n’est pas seulement soutenu par les rumeurs bien connues sur un processeur Google interne dans les nouveaux smartphones, mais également par les nouveaux rendus du célèbre haut-parleur Jon Prosser (via Notebookcheck). Il les a créés avec le designer Ian Zelbo et on dit qu’ils sont basés sur de vraies images pratiques. Prosser révèle cela dans une vidéo YouTube.

Avec un grand dôme de caméra

Le Google Pixel 6 et le Pixel 6 Pro sont similaires. Une caméra selfie est fixée à un trou dans le centre supérieur de l’écran à l’avant. Les lunettes extrêmement fines sont également visibles. L’arrière du verre a principalement un design minimaliste avec un subtil logo « G » pour « Google » au milieu. Cependant, il existe un grand dôme de caméra qui s’étend horizontalement en haut sur tout l’arrière. Alors que le dôme de la caméra est noir, il y a un contraste marqué avec la bande étroite de couleur au-dessus. Le capteur d’empreintes digitales est affiché.





Google Pixel 6 Pro en couleur « Champagne ».



Image: © Google 2021



Selon la fuite, le Google Pixel 6 Pro propose trois caméras et un flash LED à l’arrière, le Pixel 6 ordinaire seulement deux caméras et un flash LED. Dans le grand dôme, il y aura probablement une technologie de caméra assez complexe, mais il n’y a pas encore d’informations à ce sujet. Un grand zoom optique et des capteurs somptueux pour un rendement lumineux plus élevé seraient envisageables. Il existe une variété d’options de couleurs, y compris le beige, le blanc et le gris, ainsi qu’une couleur d’accentuation orange ou « champagne » sur l’appareil photo.

Une montre pixel devrait également être prévue





Google Pixel Watch et Google Pixel 6.



Image: © Google 2021



Le leaker Max Weinbach a rapporté la fuite de Prosser Twitter parler. « Je peux confirmer indépendamment que les rendus du Pixel 6 sont conçus avec précision, mais les couleurs ne sont pas correctes. » Alors peut-être que Google optera pour une palette de couleurs moins peu orthodoxe. La série Google Pixel 6 devrait être présentée à l’automne, et une Pixel Watch devrait également être au programme. Cela peut être vu sur l’une des images de fuite que Prosser a partagées sous sa vidéo via Google Drive – voir ci-dessus. La smartwatch ronde a l’air assez mince et possède un cadre d’affichage très étroit. En automne, nous découvrirons probablement si les fuites sont vraies.