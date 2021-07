Google Pixel 6 et 6 Pro s’agrandissent

LK Coque Compatible avec Google Pixel 3a, 1 × Verre trempé Protection écran, Souple Flexible Silicone Gel TPU Housse Case, Transparent Google Pixel 3a Cover- Clair

Design parfait pour Google Pixel 3a. Design Classique en TPU Transparent - conçu pour améliorer sa beauté la plus naturelle. La conception simplifiée vous permet de saisir fermement le téléphone, pour fournir le contact parfait. Thin Soft Design - un corps extrêmement mince qui offre une protection maximale sans poids ou en vrac ajouté. Facile à installer et le matériau souple ne rayera pas le bord du téléphone. Étui de Port Précis - sa conception unique permet un accès facile à tous les boutons, commandes et ports sans avoir à retirer l'étui.Adéquation parfaite le cadre de téléphone et ne sera pas étirer au fil du temps. Facile à mettre et à enlever. Protection -TPU absorbe les chocs, incassables et aux rayures. La protection d'écran supplémentaire offre une protection ultime à votre appareil contre les chutes et les chutes accidentelles.