Google Pixel 5a sortirait le 26 août pour 450 €

Il y a des nouvelles du Pixel 5a : le smartphone de Google sortira le 26 août et coûtera environ 450 €. Selon Google, le Pixel 5a n’apparaîtra qu’au Japon et aux États-Unis.

Comme le rapporte le célèbre leaker Jon Prosser sur le site Web Front Page Tech, le lancement du Google Pixel 5a est imminent. A partir du 26 août, le smartphone devrait être disponible à la fois en ligne et dans les magasins Google au Japon et aux USA. Sur le site Web, Prosser répertorie également les spécifications finales du Pixel 5a, qu’il dit vouloir connaître d’une source fiable.

Ce matériel est censé être dans le Pixel 5a

Selon Prosser, le Pixel 5a ne sera disponible que dans une seule variante de couleur : la plupart du temps noir. L’écran OLED à contraste élevé du smartphone devrait mesurer 6,4 pouces et prendre en charge des taux de rafraîchissement de 60 à 90 Hertz. À titre de comparaison : les téléphones portables phares comme le Samsung Galaxy S21 5G ont atteint 120 Hertz, ce qui garantit un affichage encore plus fluide du contenu en mouvement.

Comme pour le Pixel 5, un Snapdragon 765G sera également utilisé dans le Pixel 5a. Cependant, la taille de la mémoire principale diminue. Au lieu de 8 Go comme dans son prédécesseur, le Pixel 5a n’aura probablement que 6 Go de RAM. Il y a une petite mise à niveau pour la batterie. À 4 650 mAh, il a désormais une capacité légèrement supérieure à celle du Pixel 5 (4 080 mAh), mais il ne peut plus être chargé sans fil.

Avec les caméras, tout devrait rester pareil. En conséquence, le Pixel 5a aura un appareil photo principal de 12,2 mégapixels et un appareil photo ultra grand angle de 16 mégapixels. Contrairement au Pixel 5, le successeur aura un connecteur jack.

Aucune sortie européenne prévue : la pénurie de puces est-elle à blâmer ?

Pourquoi exactement le Pixel 5a ne sera vendu qu’aux États-Unis et au Japon est inconnu. Jon Prosser et Ars Technica a spéculé dès avril 2021 que la disponibilité limitée pourrait être liée à la pénurie mondiale de puces.