Google Pixel 5a avec un design de type Pixel 4a, une caméra à perforation unique, une configuration de caméra arrière double fuite

23 févr.2021 17:32:50 IST

Les rendus du prochain produit phare de Google – Pixel 5a – ont fui. Steve Hemmerstoffer (OnLeaks) posté sur la plateforme communautaire Voix et a souligné certains rend le Pixel 5a téléphone intelligent. Selon les rendus, la conception du Pixel 5a semble familière au Pixel 4a 5G car l’image montre le téléphone avec une seule caméra perforée à l’avant, deux caméras arrière à l’arrière dans un design de forme carrée et une empreinte digitale arrière capteur. Le téléphone est vu dans une variante de couleur noire avec un bouton d’alimentation blanc et des bascules de volume juste en dessous.

En parlant de la bosse de caméra carrée plus grande qui comprend deux capteurs, les capteurs pourraient être ceux utilisés sur le Pixel 4a 5G en octobre dernier, qui est encore une fois identique à la caméra phare Pixel 5.

Le Pixel 5 dispose d’un appareil photo principal de 12,2 MP avec un appareil photo ultra grand angle de 16 MP. Il existe également un flash LED qui, selon Hemmerstoffer, pourrait être le système de mise au point automatique à détection de phase.

Le message indique également certains détails de ce à quoi nous pouvons nous attendre du Pixel 5a. Le téléphone aura un design monocoque, probablement avec un corps en plastique, et un écran OLED FHD + de 6,2 pouces, avec des haut-parleurs stéréo et une prise casque de 3,5 mm. Il mesure 156,2 x 73,2 x 8,8 mm, ce qui le rend 2,3 mm plus haut, plus épais et plus large que le Google Pixel 4a existant.

Compte tenu des similitudes étroites entre le Pixel 5a et le Pixel 4a 5G, il n’y a aucune nouvelle sur le processeur que Google utiliserait dans le prochain appareil. Notez que le Pixel 4a 5G a été lancé avec le processeur Qualcomm Snapdragon 765G avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Nous pourrions nous attendre à ce que Google travaille sur des lignes similaires avec le prochain appareil Pixel 5a.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂