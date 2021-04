Google Pixel 5a annulé: la pénurie de puces signifie la fin ⊂ · ⊃ 45secondes.fr.de

Mauvaises nouvelles.

«Barbet» (Pixel 5A) a été annulé. 😞

On me dit que c’est à cause de la pénurie de copeaux et qu’à partir de ce matin, cela ne va pas de l’avant.

Les Pixel 4A et 4A 5G continueront d’être vendus tout au long de 2021.

– Jon Prosser (@jon_prosser) 9 avril 2021