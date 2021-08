Google Pixel 5A 5G avec une batterie de 4 680 mAh, un SoC Snapdragon 765G, un indice IP67 et plus encore annoncé

18 août 2021 17:15:32 IST

Google a officiellement dévoilé le Pixel 5A 5G. Le premier aperçu du smartphone a été publié en avril de cette année pour contredire les rumeurs de son annulation. « Le Pixel 5a 5G n’est pas annulé. Il sera disponible plus tard cette année aux États-Unis et au Japon et annoncé conformément au lancement du téléphone de la série A de l’année dernière », avait déclaré la société dans un communiqué officiel à l’époque. La société a enfin lancé le téléphone.

Le Google Pixel 5A 5G est livré avec une batterie plus grosse et dispose de nombreuses fonctionnalités mises à jour par rapport à son prédécesseur 4A 5G. Le smartphone est désormais disponible en pré-commande aux États-Unis et au Japon. Le téléphone est coté à 449 € (environ Rs 33 000) aux États-Unis. Son expédition commence le 26 août.

Le Pixel 5a possède de nombreuses fonctionnalités intéressantes, notamment un design en aluminium monocoque dans une nouvelle couleur « Mostly Black » avec du vert. Son design général ressemble à celui du Pixel 4a avec 5G. Son corps est IP67 résistant à la poussière et à l’eau.

Le Le Pixel 5a est fourni avec un écran OLED de 6,34 pouces, 2 400 x 1 080 résolution avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Il possède le chipset Snapdragon 765G avec 6 Go de mémoire LPDDR4X et 128 Go de stockage, indiquant une mise à niveau minimale de ses composants internes. Les caméras arrière sont les mêmes 12,2 MP f1.7 principales et 16 MP f2.2 ultra-larges et à l’avant se trouve une caméra 8 MP f2.0. Le capteur spectral + scintillement a cependant été supprimé.

L’une des plus grandes différences entre le Pixel 4a avec 5G et le Pixel 5a est la batterie. Alors que le premier avait une batterie de 3 885 mAh, le Pixel 5a est livré avec une batterie de 4 680 mAh et un chargeur rapide de 18 W.

