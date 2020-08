Google Pixel 4a sera lancé le 3 août

Google a annoncé la date de sortie du Google Pixel 4a dans un teaser original. Il est caché dans un œuf de Pâques sur le site Web du produit. La page semble inachevée et au début, il semble que Google l’ait mise en ligne accidentellement. Mais l’impression est trompeuse.

Un “Google Phone” sera présenté le 3 août. Les visiteurs du site Web du produit ne connaîtront cette date que s’ils résolvent un petit casse-tête. Vous serez d’abord accueilli par le lettrage “Présentation du téléphone Google”, avec des barres noires apparaissant entre “Google” et “Téléphone”. Si les visiteurs cliquent sur les barres, ils changent de couleur.

Spoiler: voici comment résoudre le puzzle de Google

La réponse à l’énigme: vous devez cliquer sur les barres jusqu’à ce qu’elles affichent les couleurs du lettrage Google. Plus précisément: bleu, rouge, jaune, bleu, vert et rouge – dans cet ordre. Ensuite, vous pouvez voir le texte bleu et la phrase est: “Présentation de Google Just What You’ve Been Waiting For Phone”. Le fabricant souhaite présenter exactement le téléphone portable que les fans attendaient. Et cela ne peut être que le Pixel 4a – le téléphone Google dont les fuites et les certifications se sont accumulées au cours des dernières semaines.

Plus d’informations dans le texte de l’espace réservé

La date est indiquée sous le texte d’espace réservé, “3 août”. En y regardant de plus près, le texte d’espace réservé ne se révèle pas être un simple non-sens – il cache également des références au téléphone Google. Concrètement, les termes suivants apparaissent: “lowlightena capturum”, “blurtutate bokehus”, “megapixelum” et “longlastingis batterum”. Cela signifie que le Pixel 4a prendra de bonnes photos et portraits de nuit et offrira une longue durée de vie de la batterie. Nous en apprendrons plus le 3 août.