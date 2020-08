Google Pixel 4a officiellement: l’iPhone SE pour Android?

Le Google Pixel 4a est enfin sorti du sac: le géant des moteurs de recherche a présenté un nouveau smartphone de milieu de gamme qui a tout pour plaire. Sur certains points, le modèle représente un développement ultérieur du modèle le plus performant du Pixel 4.

Le design: le Pixel 4 en 2.0

De loin, le Pixel 4a et le Pixel 4 devraient se ressembler, mais même ici, les premières différences doivent être remarquées. Avec le Pixel 4a, Google a enfin fait le saut en s’éloignant des grandes encoches ou des larges barres d’affichage. L’écran du nouveau modèle milieu de gamme occupe presque tout le devant. La caméra frontale est située dans un petit trou en haut à gauche de l’écran. L’expérience a montré que la récréation à cette position n’interfère pas avec la vie quotidienne.

Quelque chose est également arrivé au dos: la caméra est toujours dans un grand renfoncement carré en haut à gauche. Mais ici, il n’y a qu’une seule lentille dans le carré – et le flash LED. Il y a aussi un capteur d’empreintes digitales au milieu du dos. Il est de la même couleur que le boîtier et est donc à peine perceptible.

À titre de comparaison: voici à quoi ressemble le Google Pixel 4 déjà disponible. (© 2019 Markus Mielek / Google LLC)

Le téléphone portable a autrement la forme du Pixel 4: les bords sont très arrondis, le dos et le cadre se fondent parfaitement. Voici à quoi ressemble le smartphone d’une seule source. De plus, les boutons de volume sur le côté droit sont relativement bas, vous devriez donc pouvoir bien les atteindre avec une seule main.

Affichage: compact et OLED

L’affichage n’a pas beaucoup changé: Google opte à nouveau pour un écran OLED. Le Pixel 4a mesure 5,81 pouces de diagonale et n’est donc qu’un peu plus grand que l’écran du Pixel 4. Mais cela signifie aussi que le smartphone est un peu plus petit que les modèles haut de gamme comme le Galaxy S20. Cela devrait être une bonne nouvelle, en particulier pour les opérateurs à une main. Dans l’ensemble, le téléphone portable a des dimensions compactes (144 × 69,4 × 8,2 mm).

Des fonctionnalités telles qu’un affichage permanent qui affiche des informations et des notifications en mode veille sont également à bord. “Lecture en cours” devrait également être intéressant pour les fans de musique: le Google Pixel 4a peut, si vous le souhaitez, reconnaître la musique à écouter dans votre région sans intervention de votre part.

L’écran se résout également en Full HD +, ce qui devrait assurer un affichage net. La seule différence avec le produit phare du Pixel 4: le mode 90 Hz est absent, ce qui rend le mouvement à l’écran un peu plus fluide. Cependant, ce n’est pas un inconvénient majeur. En règle générale, un taux de rafraîchissement aussi élevé est réservé à presque tous les fabricants haut de gamme.

Autre avantage: Google utilise un écran très lumineux. Le Pixel 4a devrait atteindre plus de 700 nits. Vous devriez donc toujours pouvoir lire le contenu de l’écran, même sous un soleil de plomb. Selon l’autorité Android, le téléphone Google a un meilleur écran que certains produits phares.

Technologie: l’entrée rapide dans la classe moyenne

Le Google Pixel 4a est alimenté par un Snapdragon 730G. Et nous pensons que c’est une bonne décision: comme nous l’avons déjà vu, ce chipset est très rapide – dans de nombreux domaines d’application (en pratique), il n’y a pratiquement aucune différence avec les processeurs phares coûteux. Les 6 Go de RAM que Google a donnés à son téléphone portable devraient également avoir un effet positif. Il y a aussi suffisamment d’espace avec 128 Go de mémoire interne. Sur le papier, le modèle milieu de gamme fait ici une belle figure.

À propos: en plus d’un port USB-C, il existe également une connexion casque classique.

Un appareil photo – qui a tout?

En ce qui concerne l’appareil photo, Google s’est apparemment orienté sur les anciens modèles de pixels: bien qu’ils n’aient qu’un seul objectif à l’arrière, ils faisaient partie de la version mais toujours de première classe. Le Pixel 4a est présenté ici sur papier avec un objectif lumineux de 12,2 MP (f / 1,7), qui dispose également d’OIS (stabilisation optique de l’image, qui réduit considérablement les tremblements de l’appareil). Reste à voir à quel point les clichés sont bons dans la pratique. Au premier abord, cependant, le Pixel 4a prend de très bonnes photos.

En conséquence, la caméra se débrouille bien la nuit. La fonctionnalité “Night Sight” responsable de cela est déjà mise en avant par Google comme l’un des points forts. La société se concentre également sur le HDR +. Cette fonction est destinée à compenser particulièrement bien les fortes différences de luminosité sur les photos: les zones ensoleillées ne surpassent pas les rayons du soleil, les zones ombragées sont suffisamment lumineuses et affichées avec de nombreux détails.

Sur le devant, la société utilise un appareil photo 8 MP. Étant donné que la qualité d’un appareil photo n’est liée que conditionnellement à son mégapixel, nous sommes également ravis de voir ce que l’entreprise peut retirer du module. Selfies détaillés ou photos délavées? Nous ne le saurons que plus tard.

Cool: vous pouvez partager des photos en quelques clics sur certaines des applications les plus populaires directement depuis l’application appareil photo.

Plus de batterie, plus de plaisir?

Comme nous l’avons déjà déterminé, l’écran du Google Pixel 4a est de taille similaire à celui du Pixel 4. Néanmoins, le développeur Android a utilisé l’espace dans le boîtier un peu différemment et a équipé le téléphone portable de milieu de gamme d’une batterie de 3140 mAh. Et c’est bien: le Pixel 4 ne dispose que d’une batterie de 2800 mAh. Le plus en énergie devrait augmenter la durée de fonctionnement de quelques heures.

La batterie bénéficie d’une IA qui adapte les processus d’arrière-plan à votre comportement d’utilisation et économise ainsi de l’énergie. Cela devrait prolonger la durée de vie de la batterie au fil du temps. Avec un comportement d’utilisation conventionnel, Google parle avec une charge allant jusqu’à 24 heures.

Sortie et prix: quand le Pixel 4a arrive-t-il?

À partir du 10 septembre 2020, vous pourrez précommander le Google Pixel 4a. Cependant, le marché ne démarrera que le 1er octobre. Mais le prix est juste: le téléphone portable coûte un peu moins de 350 euros. Et c’est une annonce: Google sape OnePlus Nord.

À qui pourrait être destiné le nouveau téléphone Google?

Selon les informations à ce jour, le Google Pixel 4a est un bon choix pour vous si vous souhaitez économiser de l’argent lors de l’achat d’un téléphone portable, mais que vous voulez toujours un appareil rapide qui prend également de bonnes photos. À notre avis, le smartphone pourrait devenir l’iPhone SE (2020) du monde Android. Aussi parce qu’il reste à jour plus longtemps que les autres téléphones Android. Google promet de nouvelles mises à jour logicielles pour au moins trois ans. À titre de comparaison: de nombreux fabricants d’Android ne mettent à jour leurs modèles que pendant deux ans.

Dans l’ensemble, le nouveau Google Phone ressemble à un développement réussi du Google Pixel 3a.

Les données techniques: