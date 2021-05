Google Pixel 4a (5G) en blanc: cette vidéo est censée vous tourmenter ⊂ · ⊃ 45secondes.fr.de

Intent24.fr Tente de réception 5x6m PVC 500 g/m² blanc imperméable barnum, chapiteau

Avec ses larges fenêtres, la tente de réception PRO PLUS 5x6m PREMIUM en blanc est parfaite pour tous les évenèments et les fêtes. Avec une hauteur de côté de env. 2,0 m et une hauteur de faîtage de , cette tente de réception présente de beaux volumes, notamment pour votre décoration et votre système d'éclairage. La toile en PVC d’épaisseur env. 500 g/m² est 100% étanche et résiste aux UV. Ainsi vos invités sont abrités de la pluie et du soleil. Pour plus de confort, les parois latérales permettent une circulation optimale de l’air sous la tente de reception. Les toiles de côtés de 2 mètres de large sur 2 mètres de haut chacune peuvent être individuellement retirées, ce qui permet de nombreux aménagements d’accès sur les côtés de la tente de réception. Des déflecteurs de vent au sol empêchent les courants d’air et que la bâche ne bouge. La tente de réception présente sur l’un des pignons une grande entrée et sur l’autre une petite entrée. La structure extrêmement solide en acier entièrement galvanisé est composée d’un cadre de sol et de plusieurs renforts de toit pour une stabilité accrue de la tente de reception. Les différents éléments de la tente de réception sont assemblés par boulonnage, ce qui sécurise nettement la construction. L’armature est ancrée dans le sol au niveau des pieds de la tente. Les différents éléments de la tente de réception sont individuellement numérotés et s’assemblent facilement et rapidement grâce à la notice de montage illustrée.'