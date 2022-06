Google Pixel 4 aide à diagnostiquer la maladie d’Alzheimer

Le Pixel 4 n’a pas été un énorme succès pour Google, en deçà des attentes de l’entreprise. Le smartphone, qui a maintenant presque trois ans, fête aujourd’hui son grand retour dans la recherche. Des scientifiques américains ont réussi à utiliser le Pixel 4 pour diagnostiquer la maladie d’Alzheimer.

Une équipe de recherche du DigiHealth Lab de l’Université de Californie à San Diego utilise Google Pixel 4 pour détecter précocement la maladie d’Alzheimer chez les patients et permettre un traitement rapide. De cette façon, les symptômes de la maladie neurologique peuvent au moins être ralentis. Un étudiant diplômé de l’UC San Diego a expliqué dans une interview vidéo avec The Verge exactement comment le Pixel 4 est utilisé pour diagnostiquer la maladie d’Alzheimer.

Le rôle important de la caméra infrarouge

Comme l’explique l’étudiant diplômé Colin Barry, les yeux sont une mesure importante dans la détection de la maladie d’Alzheimer. Les élèves en particulier jouent ici un rôle majeur. L’enregistrement des réponses des élèves à diverses tâches effectuées par un patient permet aux chercheurs d’identifier les troubles cognitifs. La caméra infrarouge du Google Pixel 4, que Google a en fait destinée au déverrouillage du visage, aide ici.

Comme l’explique Barry, une caméra infrarouge est meilleure qu’une caméra ordinaire pour capturer la dilatation et la dilatation de la pupille. Surtout chez les personnes avec un iris brun foncé, une caméra normale a du mal à faire la distinction entre l’iris et la pupille – une caméra infrarouge est beaucoup plus précise.

Comment diagnostiquer la maladie d’Alzheimer avec le Pixel 4

Des chercheurs de l’UC San Diego ont programmé une application spéciale pour diagnostiquer la maladie d’Alzheimer avec le Pixel 4. Après avoir lancé l’application, les utilisateurs doivent regarder directement dans la caméra infrarouge du Pixel 4 à travers un écran de confidentialité avec un œil. Ensuite, ils doivent résoudre une tâche cognitive, par exemple, dans la vidéo, l’éditeur The Verge doit répéter une séquence de nombres.

Au fur et à mesure qu’il résout la tâche, l’application enregistre les réactions de l’élève. Malheureusement, les données ne peuvent pas être évaluées directement sur le smartphone, mais doivent d’abord être envoyées au laboratoire. Bien que ce soit un peu lourd, c’est beaucoup plus pratique par rapport au diagnostic normal de la maladie d’Alzheimer, explique Barry. Normalement, un soi-disant pupillomètre est nécessaire pour le diagnostic, qui coûte environ 10 000 dollars. Le prix élevé est un obstacle pour de nombreuses cliniques.

Bien sûr, le Pixel 4 ne peut pas remplacer ce compteur médical, mais c’est une alternative rentable. L’équipe de recherche de l’UC San Diego vérifie actuellement si les mesures avec le Pixel 4 sont suffisamment précises pour pouvoir établir un diagnostic fiable de la maladie d’Alzheimer.

Les diagnostics seraient-ils aussi possibles avec d’autres smartphones ?

Fait intéressant, le Pixel 4 est actuellement le smartphone le plus adapté au diagnostic, car les caméras infrarouges sont rarement utilisées dans les smartphones. Google a renoncé à cette fonctionnalité depuis que le Pixel 5 et la caméra infrarouge ne sont plus utilisés non plus dans les appareils Samsung.

Les iPhones sont actuellement les seuls smartphones régulièrement équipés de caméras infrarouges. Ici, cependant, iOS est un problème. Étant donné que le système d’exploitation est en grande partie fermé, il serait extrêmement fastidieux pour les scientifiques d’accéder à la caméra infrarouge avec leur application.