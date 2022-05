Google Photos reçoit enfin l’une des fonctions les plus attendues

Partager

La limitation qui vous empêchait de supprimer les images de la bibliothèque d’un album a disparu de Google Photos… plus ou moins.

Il a fallu attendre plusieurs années, mais Google Photos vous permettra enfin de supprimer des photos depuis un album, sans avoir à rechercher l’image que vous souhaitez supprimer dans votre bibliothèque d’images.

Le changement a été introduit avec la dernière version du Application Google Photos pour Android, qui a récemment commencé son déploiement via Google Play. C’est l’une des améliorations les plus attendues par une bonne partie des utilisateurs de l’application de stockage et de gestion d’images et de vidéos de Google, car pour une raison quelconque, jusqu’à présent, il n’était possible de supprimer des images des albums que via la version Site Web de Google Photos.

Vous pouvez donc supprimer des images de vos albums dans Google Photos

Bien que l’arrivée de cette fonction soit une bonne nouvelle pour les utilisateurs de Google Photos, la vérité est que la mise à jour a une astuce. Avant de pouvoir supprimer une photo de votre bibliothèque d’un album, cet album doit être privé. Si vous l’avez configuré en tant qu’album partagé avec d’autres utilisateurs de Photos, il faudra encore aller à la bibliothèque pour supprimer l’image.

La limite décrite n’est pas présent dans la version Web de Google Photosoù il est possible de supprimer n’importe quelle image d’un album, qu’elle soit partagée ou non.

comme ils comptent à partir de AndroidPoliceGoogle assurait il y a environ trois ans que l’équipe en charge de Google Photos travaillait au développement de ladite fonction.

Maintenant, il est enfin arrivé à l’application Google Photos pour Android… même si nous avons dû attendre plus longtemps que prévu au début, alors que les utilisateurs de la version Web et de Google Photos pour iOS en profitent depuis plusieurs mois.

