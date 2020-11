Google Photos mettra fin à ses téléchargements gratuits illimités à partir de juin 2021

Tendance FP12 nov.2020 15:44:45 IST

Google a permis aux utilisateurs de stocker un nombre incalculable d’images compressées dans son Google Photos app jusqu’à maintenant. Mais avec une mise à jour récente, le téléchargement gratuit disparaît. À partir du 1er juin 2021, chaque image téléchargée sur Photos occupera de l’espace sur les 15 Go de stockage donnés ou sur tout stockage supplémentaire qu’un utilisateur pourrait avoir grâce à son abonnement Google One. Dans le cadre de la politique de stockage de haute qualité illimitée d’origine de Google, les utilisateurs peuvent télécharger gratuitement n’importe quel nombre d’images compressées de haute qualité sur l’application. Seul le préréglage de qualité «Original» non compressé occupait une partie des 15 Go d’espace alloués à chaque titulaire de compte Google.

Si un utilisateur avait un abonnement Google One, les téléchargements n’occupaient que peu de ce stockage supplémentaire. Avec le changement de politique, désormais toutes les photos, non compressées ou non, seront traitées de la même manière.

Dans un blog, Google a dit que les photos et vidéos existantes de haute qualité sont exclues de ce changement. Ainsi, tout téléchargement effectué après juin 2021 occupera votre espace de stockage. Mais cela ne signifie pas que vous devrez commencer à payer à partir de juin de l’année prochaine. S’il vous reste de l’espace sur l’espace prévu de 15 Go, vous pouvez l’utiliser jusqu’à ce qu’il soit plein. Une fois cet espace épuisé, vous devrez acheter un pack d’abonnement Google One pour plus de stockage.

« Si vous sauvegardez vos photos et vidéos en qualité d’origine, ces modifications ne vous affectent pas. Comme toujours, vos photos et vidéos de qualité d’origine continueront à être comptabilisées dans vos 15 Go de stockage gratuit sur votre compte Google ». Les utilisateurs de téléphones Pixel (1 à 5) ne seront pas concernés.

Google dit les utilisateurs peuvent rester préparés en obtenant une estimation de leurs données de stockage et en apportant les modifications nécessaires, telles que la suppression des téléchargements inutiles et le dégagement d’espace à l’aide d’un nouvel outil gratuit qui sera fourni dans l’application Photos en juin 2021. La fonctionnalité suggérera quelles images et vidéos sont redondantes, floues ou dupliquées afin que vous puissiez facilement gérer vos données sauvegardées.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂