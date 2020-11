Google Photos met fin au stockage illimité dans le cloud pour les images

Google Photos ne sera plus totalement gratuit à l’avenir. Google introduira un volume de données à partir de la mi-2021. Cependant, les photos et vidéos enregistrées à ce jour ne sont pas prises en compte.

Aucune autre application de gestion de photos et de vidéos n’est probablement aussi populaire que Google Photos. La raison: jusqu’à présent, Google Photos a permis aux utilisateurs d’enregistrer gratuitement des photos et des vidéos illimitées dans le cloud. Mais cela devrait se terminer le 1er juin 2021. Comme la société l’a annoncé, le service ne sera plus totalement gratuit à l’avenir. Au lieu de cela, Google Photos introduit un volume de données.

Les clients devraient payer après 15 Go à l’avenir

Selon Google, le volume de données pour l’espace de stockage gratuit, qui s’appliquera à partir du 1er juin 2021, devrait être de 15 Go. Ce serait toujours beaucoup plus élevé que les services concurrents tels que OneDrive ou iCloud, qui n’offrent que 5 Go d’espace de stockage gratuit chacun. Google lui-même suppose que les utilisateurs moyens pourraient enregistrer des photos pendant environ trois ans sans atteindre la limite de données.

Les photos précédentes ne comptent pas dans le volume de données

De plus, toutes les photos enregistrées jusqu’au 1er juin 2021 ne sont pas comptabilisées dans la limite de données. Ainsi, quel que soit le nombre de photos enregistrées dans le cloud via Google Photos: celles-ci restent gratuites et le volume de données de 15 Go reste malgré tout.

Les prix encourus lorsque le volume de données augmente sont également dans le cadre habituel du marché. Par exemple, 100 Go devraient coûter 1,99 euros par mois, tandis que 200 Go devraient coûter 2,99 euros par mois. Les utilisateurs de Google Photos peuvent réserver un maximum de 30 téraoctets de stockage. À 150 euros par mois, cela devient un peu cher.

Les utilisateurs de Pixel conservent le service gratuit

Une exception demeure pour les propriétaires d’un Google Pixel. Ils peuvent continuer à enregistrer gratuitement un nombre illimité de photos et de vidéos au-delà du 1er juin 2021.