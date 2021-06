Google Photos lance la collection de souvenirs Best of Spring 2021 : voici tout ce que vous devez savoir

03 juin 2021 18:59:18 IST

Parmi les nombreuses mises à jour récentes, Google Photos déploie désormais une nouvelle collection de souvenirs pour ses utilisateurs du monde entier. Cette nouvelle fonctionnalité est une collection de mémoire générée par l’intelligence artificielle (IA) appelée « Best of Spring 2021 ». Cette nouvelle collection générée par l’IA mettra en évidence les meilleures images et vidéos des utilisateurs sur lesquelles ils ont cliqué au printemps de cette année. Google Photos devrait ajouter des collections de mémoire plus directement personnalisées à mesure que cette nouvelle fonctionnalité est déployée auprès des utilisateurs du monde entier.

Selon un 9To5Google rapport, la nouvelle fonctionnalité de collecte de mémoire variera d’un utilisateur à l’autre. Tous les utilisateurs de Google Photos ne verront pas une collection similaire en raison de facteurs tels que l’emplacement et les verrouillages COVID-19 spécifiques à la région.

Il est également possible que les utilisateurs ne voient pas beaucoup de variation dans leur collection de mémoire en raison d’un traitement AI défectueux, car les détails sur cette fonctionnalité restent flous jusqu’à présent.

Plus tôt cette année, Google a créé la collection de mémoire «Best of Winter 2020» où elle se concentre sur les meilleures images et vidéos que les utilisateurs ont enregistrées dans leur galerie Google Photos pendant l’hiver.

Le mois dernier, la société a annoncé un tas de nouvelles fonctionnalités pour la galerie de photos, où elle a déclaré que la collection mettrait en évidence des images d’une certaine forme ou couleur dans les souvenirs des utilisateurs sur Google Photos.

Pendant ce temps, Google a également déclaré que les utilisateurs de Photos pourront bientôt voir de nouveaux types de souvenirs assemblés d’occasions spéciales, notamment des festivals et des jours comme Diwali, le Nouvel An lunaire et Hanoucca, entre autres. Pour expliquer davantage le processus, les souvenirs revendiqués par Google apparaîtront lorsque les utilisateurs feront défiler la grille de photos dans leur application Google Photos aux côtés des nouveaux souvenirs Best of Month et des faits saillants du voyage.

Si vous souhaitez mettre à jour votre collection de souvenirs, consultez dès maintenant vos photos Google. Vous pourrez peut-être profiter de cette nouvelle fonctionnalité !

.

