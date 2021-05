Google Photos lance de nouveaux outils pour gérer le stockage et ne pas manquer d’espace maintenant qu’il ne sera pas illimité

Nous sommes à quelques jours de Google Photos pour avoir un espace illimité, un coup dur pour beaucoup. Les comptes Google Photos auront une limite gratuite de 15 Go pour stocker des photos (sauf si vous avez un téléphone Pixel). Pour mieux gérer le quota de stockage, Google a mis à disposition des utilisateurs de nouveaux outils qui aident à libérer de l’espace ou à estimer l’utilisation que nous en aurons.





Par le biais du blog officiel de la société, Google a annoncé une série de les changements qui entreront en vigueur le 1er juin et les outils qui arriveront à Google Photos pour vous aider à gérer l’espace disponible. Selon Google, il y a quatre choses que les utilisateurs doivent savoir.

Le premier est qu’ilLes photos et vidéos de haute qualité déjà téléchargées sur Google Photos ne seront pas affectées par la limite qui prend effet le 1er juin. Cela signifie qu’à partir du 1er juin, seules les photos que nous commençons à télécharger depuis lors compteront dans les 15 Go gratuits. Autrement dit, peu importe que nous ayons déjà plus de 15 Go de photos et de vidéos dans Google Photos.

D’un autre côté, maintenant vous pouvez voir une estimation de la durée du stockage. Cette estimation calcule la fréquence à laquelle chaque utilisateur télécharge des photos et des vidéos afin que nous puissions avoir une idée de la durée du plan actuel jusqu’à ce qu’il soit rempli. Vous pouvez voir cette estimation à partir de ce lien.

Google dit également qu’ils vont changer les noms et les descriptions pour le faire plus facile de comprendre la capacité de stockage disponible et la manière dont les photos et les vidéos sont enregistrées. L’utilisateur peut choisir dans quelle qualité il souhaite le stockage, permettant ainsi aux photos et vidéos d’être compressées pour prendre moins de place dans le cloud Google.

Adieu les photos floues, les captures d’écran et plus d’un seul coup

La plus intéressante des quatre annonces est peut-être la nouvel outil pour gérer l’espace. Tant qu’il n’occupe pas d’espace avec du contenu non pertinent, Google va maintenant nous aider à effacer tout ce qui se trouve dans la bibliothèque et ce n’est pas de qualité d’un seul coup. Dans les paramètres de Google Photos, nous pouvons voir les fichiers classés par différents thèmes tels que des photos floues ou des captures d’écran.

En entrant dans chacune de ces catégories, nous pouvons voir, par exemple, tous les photographies floues de la photothèque et supprimez-les plus rapidement. Il en va de même grandes captures d’écran, photos et vidéos ou celles d’autres applications. De même, Google Photos indiquera l’espace occupé par ces fichiers et combien nous économisons en les supprimant.

