Google Photos classera bientôt les souvenirs sous « Sable et mer », « Tasty Treats » et d’autres groupes similaires

Google Photos met à jour la section Souvenirs qui commencera à montrer aux utilisateurs leurs dernières vacances et histoires culinaires. Les histoires seront présentées sous «Sable et mer» et «Friandises savoureuses». Police Android rapporte que Google Photos a commencé à faire surface des collections «Tasty treats» et «Sand and sea» via le carrousel Memories, où la collection «Sand and Sea» présentait des photos spécifiques prises par l’utilisateur sur une plage ou au bord de la mer – où un grand nombre de personnes vont profiter de leurs vacances . La collection «Tasty treats», quant à elle, comporterait des images de desserts comme des crêpes, des gâteaux et des cupcakes.

Google utilisera des algorithmes logiciels pour créer différentes collections pour le carrousel Memories qui fonctionnent de la même manière que les gens collectent leurs photos dans différents albums.

Police Android note que la dernière mise à jour a été trouvée en tenant compte d’une image du lac Tahoe placée dans la collection «Sand and Sea» et d’images de crêpes, gâteaux, cupcakes et autres desserts dans la collection «Tasty treats».

Google a également déployé une collection de souvenirs Google Photos axée sur le sport appelée «Roar of the Crowd». Étant donné que les fans ne sont pas autorisés dans les stades et les événements sportifs du monde entier en raison des restrictions COVID, la nouvelle collection « Roar of the Crowd » fournira aux utilisateurs de nombreuses images de stades et de matchs en cours dans la bibliothèque Google Photos donnée, une fois le monde entier reprend les jours normaux.

La fonctionnalité n’est pas disponible pour tous les utilisateurs d’Android pour le moment, mais pourrait être déployée à plus d’utilisateurs dans les prochains jours.

