Google Photos ajoute de nouvelles fonctionnalités, notamment un effet 3D, de nouvelles conceptions de collage et plus encore

Google ajoute une nouvelle fonctionnalité à Photos qui lui donnera un effet 3D et lui donnera vie. En dehors de cela, Google ajoute également quelques autres fonctionnalités et conceptions de collage à Google Photos. Prendre à son blog, Google a déclaré qu’au cours du mois prochain, les utilisateurs verront leurs souvenirs prendre vie avec des photos cinématiques, des conceptions de collage mises à jour et d’autres faits saillants. Selon Google, les photos cinématiques aideront les utilisateurs à soulager les souvenirs d’une manière plus vivante et réaliste, évoquant un sentiment de nostalgie.

Afin de faciliter cela, Google a utilisé l’apprentissage automatique pour prédire la profondeur d’une image et produire une représentation 3D de la scène. Cela sera fait, même si l’image originale n’inclut pas les informations de profondeur. Google animera ensuite une caméra virtuelle pour un effet panoramique fluide.

Selon Google, dès que l’application est mise à jour, elle apparaîtra dans les faits saillants récents en haut de la grille de photos.

Pour les utilisateurs qui souhaitent partager la photo cinématographique, ils peuvent l’envoyer sous forme de vidéo.

Outre les photos cinématiques, les utilisateurs ont également vu des conceptions de collage mises à jour. Google a commencé à les déployer plus tôt dans le mois. Les collages actualisés voient des mises en page conçues de manière artistique à l’aide de l’IA. L’IA aide à choisir la bonne mise en page pour une sélection de photos en trouvant des couleurs similaires et en l’utilisant pour un aspect plus cohérent. Google déploie également de nouveaux thèmes pour les utilisateurs. Les utilisateurs verront désormais des images de surface des souvenirs des choses et des personnes les plus importantes de la vie.

