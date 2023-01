Google Photos a un espace secret où il conserve les photos et vidéos éditées par son IA

Google enregistre certaines créations réalisées avec l’intelligence artificielle à partir de vos photos. Pour les voir, vous devez accéder à un lien que nous vous donnons dans cet article.

Google Photos est le application par défaut pour enregistrer des photos dans le cloud sur la plupart des téléphones Android. Nous en avons parlé à de nombreuses reprises, nous vous avons même donné des astuces pour en tirer le meilleur parti.

Vous aurez vu à des occasions que l’application suggère conceptions faites automatiquement pour vos photos, dans certains cas des animations, dans d’autres des collages et un long etcetera. Vous pouvez décider de sauvegarder ces conceptions ou non. Certains ne les montrent même pas. Et que se passe-t-il lorsque vous décidez de ne pas les enregistrer ou, directement, que vous ne les voyez pas ? Eh bien, il y a une URL du grand G vers laquelle vous pouvez aller voir vos créations automatiques.

Voici vos créations non enregistrées

Si vous accédez à l’URL photos.google.com/unsaved tu peux voir quelques créations que Google a faites avec vos photos et qu’ils ne vous ont pas été montrés, ou que vous les avez rejetés. Celles-ci ont été réalisées automatiquement par l’intelligence artificielle du Big G, comme nous vous le disions un peu plus haut.

Et que peut faire l’intelligence artificielle de Google avec vos photos ? Eh bien plusieurs choses. Au lieu de cela, vous pouvez faire une animation à partir de photos fixes, ou de courtes vidéos répétées en boucle à partir de vidéos plus longues. Dans mon cas, comme beaucoup de mes photos sont des instantanés de ma vie de famille, il y a par exemple des animations très créatives de mon fils en train de jouer.

L’intelligence artificielle peut être plus subtile et créer ce que Google appelle des « photos stylisées ». Dans ces photos, certaines images sélectionnées de votre galerie ont été améliorées avec la luminosité et le contraste. Vous pouvez même en avoir mis en noir et blanc et mettre en avant une couleur précise sur la photo (un vêtement rouge par exemple).

Une autre chose que Google peut faire avec vos photos est créer des collages d’images. Ces images peuvent provenir d’une seule journée, ou l’intelligence artificielle peut avoir sélectionné des photos de différents moments qui sont regroupés selon leur relation thématique. Par exemple, Google peut créer un collage de photos que vous avez prises dans différents restaurants de la nourriture que vous avez commandée.

Si vous voulez savoir ce que le Big G vous réserve, n’hésitez pas à vous rendre sur le lien que nous vous laissons plus haut.

