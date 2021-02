Google ‘Perseverance rover’ aujourd’hui pour une surprise amusante à l’atterrissage sur Mars

Des feux d’artifice rouges tachent la page lorsque vous recherchez « Perseverance rover » sur Google (Crédit d’image: Capture d’écran Google)

Vous devriez chercher sur Google « Perseverance rover ».

Si vous avez suivi le succès spectaculaire de touché sur Mars hier , il se peut que vous ayez le «rover Perseverance» de Google aujourd’hui (19 février). Si vous l’avez fait, vous avez probablement remarqué que votre page s’illumine avec des feux d’artifice rouges (martiens).

En tant que petit œuf de Pâques amusant sur Internet, Google déclenche des feux d’artifice virtuels sur les écrans partout: tout ce que vous avez à faire est de Google cette simple phrase. La société déploie ce spectacle de lumière virtuelle pour célébrer l’atterrissage réussi de la NASA Rover de persévérance à la surface de la planète rouge hier (18 février) dans le cadre de la mission Mars 2020 de l’agence.

Le rover a atterri dans le cratère de Jezero – un ancien lac et delta sur la surface martienne que les scientifiques pensent être un emplacement idéal pour le vaisseau spatial pour rechercher des signes de vie ancienne – hier après-midi. Le contrôle de mission de la NASA au Jet Propulsion Laboratory de l’agence à Pasadena, en Californie, a reçu la confirmation que le rover avait atterri en toute sécurité hier à 15 h 55 HNE (20 h 55 GMT), environ 11 minutes après l’atterrissage en raison du temps qu’il fallait distance entre les deux planètes.

À l’aide du tout premier hélicoptère sur Mars, d’une suite de caméras haute résolution et d’une variété d’expériences et d’outils, l’équipe derrière la mission recherchera des preuves de la vie ancienne sur Mars, explorera le terrain de la planète, collectera des échantillons pour une future mission à apporter sur Terre, et bien plus encore. Ce rover (et toute la mission) est tellement cool que ça vaut certainement le coup de feu d’artifice!

