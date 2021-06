Google permettra à ses concurrents d’apparaître gratuitement comme moteurs de recherche par défaut sur Android

À la suite d’enquêtes sur le prétendu monopole de Google sur Android, l’Union européenne a fait pression sur l’entreprise pour autoriser, entre autres, l’utilisation de différents moteurs de recherche. Cela nous a conduit à un système d’enchères pour être le moteur de recherche par défaut sur les smartphones Android. Cependant, cela n’a pas fonctionné aussi bien que prévu. Maintenant, Google dit que Débarrassez-vous du système d’enchères et montrez gratuitement vos concurrents.





L’idée derrière cela est que l’utilisateur a plus d’options. Lors de la configuration d’un appareil Android dans l’Union européenne, les utilisateurs peuvent choisir un moteur de recherche par défaut autre que la recherche Google. Habituellement, trois fournisseurs sont présentés avec la recherche Google, mais ces trois fournisseurs doivent payer des sommes importantes à Google pour y apparaître.

Certains concurrents se sont plaints à plusieurs reprises de cette méthode de Google. Ils ont indiqué qu’ils doutaient de l’approche et de sa faisabilité, car encore une fois ouIl a donné de la visibilité et du pouvoir aux plus gros (ceux qui pouvaient payer le plus). Après avoir entendu ces plaintes, l’UE a mis davantage de pression sur Google pour qu’il change à nouveau de méthode.

Douze alternatives pour le moteur de recherche Android

Comme Google le mentionne dans son blog officiel, de nouveaux changements prendront effet à partir de septembre. La compagnie arrêtera d’enchérir pour les positions dans l’écran de configuration et il montrera directement aux concurrents sans qu’ils aient à payer. Un total de 12 moteurs de recherche seront affichés pour choisir la valeur par défaut.

« Après d’autres commentaires de la Commission, nous apportons maintenant quelques modifications finales à l’écran de choix, y compris la participation gratuite pour les moteurs de recherche éligibles », a déclaré Oliver Bethell, responsable de la concurrence chez Google pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Lors du choix de l’une des alternatives à la recherche Google, il sera le moteur de recherche utilisé sur l’appareil et dans des applications comme Chrome. L’application du moteur de recherche sera également téléchargée automatiquement.

La condition posée par Google est que les moteurs de recherche soient généraux et non spécifiques à des sujets spécifiques. Aussi, demandez-leur d’avoir une application gratuite dans le Play Store. Enfin, il est conseillé qu’ils interdisent aux moteurs de recherche de syndiquer directement les résultats et les annonces Google. Nous verrons ces changements au 1er septembre dans l’Union européenne et au Royaume-Uni.

Plus d’informations | Google