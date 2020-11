Google One franchit la barre des 100 millions de téléchargements sur Google Play Store

Tendance FP10 nov.2020 13:39:26 IST

Le service d’abonnement de Google Google One a dépassé les 100 millions de téléchargements sur Google Play Store. Bien que cela signifie que l’application connaît un succès auprès des utilisateurs d’Android, le nombre de téléchargements reflétés sur le Play Store comprend également les numéros de pré-installation. Par conséquent, les chiffres sont naturellement stimulés pour être une application développée par Google. En atteignant 100 millions d’installations, l’application est au même niveau que Google Classroom ou YouTube Studio. Lancé en 2018, Google One vise à offrir aux utilisateurs plus de stockage cloud réparti sur Drive, Gmail, et Google Photos.

Les utilisateurs peuvent obtenir l’assistance directe de Google de la part d’experts et de crédits lorsqu’ils achètent sur le Google Store. Dans le cadre de l’offre groupée payante, Google One offre également quelques avantages supplémentaires d’autres produits Google, tels que «des tarifs spéciaux pour les hôtels, des crédits Google Play, etc.».

En Inde, les packs d’abonnement commencent à partir de Rs 130 par mois, ce qui donne aux utilisateurs 100 Go d’espace en plus des 15 Go offerts gratuitement avec chaque compte Google. Ce n’est pas pour une utilisation solitaire car Google permet aux utilisateurs d’inviter jusqu’à 5 membres de la famille supplémentaires à rejoindre le plan. Ils n’obtiennent pas la part de stockage de l’usr mais des avantages séparés en utilisant le même pack.

Même si cela semble attrayant, les numéros d’installation ont beaucoup à voir avec le fait que Google n’autorise pas les appareils Android à accéder au Play Store s’ils n’ont pas certaines applications Google préinstallées. Ça signifie que bon nombre des 100 millions d’installations de Google One ne sont peut-être pas des membres payants du plan mais des utilisateurs qui ne peuvent pas désinstaller l’application de leurs appareils.

Cependant, Google travaille toujours à apporter plus de fonctionnalités premium à Google One. Récemment, il a été révélé que Google déploie une nouvelle fonctionnalité Color Pop uniquement pour les abonnés de Google One sur Google Photos. Alors que les utilisateurs gratuits ne pourront éditer que des photos avec des informations de profondeur à l’aide de Color Pop, les membres payants peuvent implémenter l’édition sur n’importe quel type d’image.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂