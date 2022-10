Google Nest Wifi Pro : tout savoir sur le nouveau super-routeur de Google

Voici le routeur « Wifi Mesh » le plus avancé de Google : Wi-Fi 6E, des vitesses allant jusqu’à 4,2 Gbit/s, une couverture de 120 m² par point d’accès et un contrôle intelligent via Google Home.

Semaine importante pour Google et ses services, car depuis Mountain View, ils ont profité de ces jours pour annoncer non seulement la fermeture de Stadia mais aussi toutes vos actualités liées à Google Home et à la maison numériqueà partir de un fil Twitter où peut-être le plus intéressant est celui-ci nouveau Nest Wifi Pro avec Wi-Fi 6Eune meilleure couverture et des vitesses plus élevées.

En fait, à peine deux jours avant l’événement au cours duquel le Pixel 7 et la Pixel Watch seront enfin présentés, Google nous informe que votre Nest Wi-Fi Pro « ils sont le meilleur moyen d’accéder au Wifi »et certainement les spécifications de ce nouveau routeur intelligent ils ont l’air très bien si on ignore un prix que oui, il est vraiment élevé.

Et c’est que le nouveau Nest Wifi Pro peut maintenant être réservé sur le Google Store dans une finition blanc immaculé qui s’intègre dans pratiquement n’importe quelle maison, avec livraisons à partir du 27 octobre prochain et ces prix recommandés au lancement :

Google Nest Wifi Pro.- 219,99 € .

. Google Nest Wifi Pro (pack de deux).- 329,99 €.

Wi-Fi 6E, des performances supérieures et un changement d’orientation silencieux

Eh bien, la première chose qui vous frappe à propos du Nest Wifi Pro, c’est que Google ne parle que de connectivité Internetabandonnant la stratégie du premier Nest Wifi de transformer en haut-parleurs intelligents de type ‘Home Mini’ à tous les points d’accès installés autour du routeur principal.

Désormais, les nouveaux Nest Wifi Pro n’ont plus de haut-parleurs ni de micros et n’ont pas l’intention de faire des choses qui ne sont pas intéressantes dans ce type d’équipement, axé sur les performances et la connectivité et éviter de différencier le routeur des points d’accès afin de ne pas confondre les utilisateurs. Tous les Nest Wifi Pro sont des routeurs et des points d’accès intelligents !

Quant aux possibilités, dans la nouvelle génération Nest Wifi Pro, nous apprécierons connectivité Wi-Fi 6E de nouvelle génération sur les bandes 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHzavec une couverture allant jusqu’à 120 mètres carrés par routeur et capacités de ‘Wi-Fi Mesh’ intelligent pour que toute la maison profite toujours du meilleur Wi-Fi.

Le processeur du Nest Wifi Pro a deux cœurs ARM avec une architecture 64 bits1 Go de RAM et 4 Go de mémoire de stockage, pouvant traiter des packages jusqu’à un Vitesse de 4,2 Gbit/s.

Il a deux ports Ethernet et évidemment non conçu pour remplacer le modem ou le routeur de votre opérateurmais pour se connecter derrière et gérez intelligemment votre réseau Wi-Fi et avec accès à distance, contrôle total et statistiques via Google Home.

De plus, ces Nest Wifi Pro arrivent à l’épreuve du temps avec le Compatibilité matièrela nouvelle norme universelle qui simplifie la compatibilité des maisons intelligentes et des appareils connectés.

Bien sûr, comme vous le verrez sur les images, le design est simple et minimaliste, dans un blanc immaculé et avec une forme sphérique qui n’est pas à sa place dans la décoration de n’importe quelle maison, ayant été fabriqué avec plus de 60% de matériaux recyclés dans une taille de 130 x 117 mm x 85 millimètres et 450 grammes de poids.

Présentation vidéo Google Nest Wifi Pro

Et puisque nous ne voulons pas que vous restiez avec nos seuls mots, vous avez ici la vidéo avec laquelle Google lui-même a présenté son nouveau routeur avancé avec Wi-Fi 6E sur YouTube… Nous allons jeter un coup d’oeil!

