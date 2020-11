Google Nest Mini + Philips Hue pour 29 euros, téléviseurs intelligents très réduits et plus: les meilleures offres d’El Corte Inglés pour la journée mondiale du shopping

Le Singles Day continue de gagner en popularité au-delà de l’Asie et l’adhésion d’El Corte Inglés cette année en est une bonne preuve. Dans sa campagne Single Day – World Shopping Day, il a réduit une sélection de grandes marques d’aujourd’hui jusqu’au 11 novembre (précisément le Singles Day). Ceux-ci sont les meilleures offres en électronique, informatique et technologie lors de la journée mondiale du shopping El Corte Inglés.

Sony KD-85XH9505

Un téléviseur de qualité et cette année très attractif en termes de qualité d’image pour ceux qui recherchent une énorme diagonale. Ce Sony KD-85XH9505 appartient au haut de gamme de la firme japonaise pour ce 2020 avec une dalle LCD et, bien qu’il soit généralement au-dessus de 3500 euros, le voici pour 3299 euros.

Le Sony KD-85XH9505 dispose d’un grand panneau de type VA 10 bits de 85 pouces avec rétroéclairage FALD et Triluminos. Il prend en charge Dolby Vision, HDR10 et HLG et dispose d’un son spatial Dolby Atmos. Avec Android TV comme système d’exploitation, Apple AirPlay 2, Chromecast intégré.





Téléviseur LED 215,9 cm (85 « ) Sony KD-85XH9505 Téléviseur Android Full Array 4K HDR X1 Ultimate et 4K X-Reality PRO

LG 75NANO996NA

Rétrogradez sur ce téléviseur intelligent 8K 2020, un modèle haut de gamme avec la résolution la plus ambitieuse. Le 75 « est de 2 999 euros, soit une remise de plus de mille euros dans ce modèle de qualité.

Il s’agit d’un modèle avec un panneau IPS 10 bits rétroéclairé FALD de 75 pouces prenant en charge Dolby Vision, HDR 10 Pro, HLG et Dolby Vision IQ. Pour le son, un arrangement 4 haut-parleurs 10W avec Dolby Atmos. Il a webOS 5.0. Voulez-vous qu’il joue? Dans ce cas, son interface HDMI 2.1 sera idéale pour vous permettre de tirer parti du potentiel de la dernière génération de consoles Sony et Microsoft, en plus de son mode automatique à faible latence.





Téléviseur LED NanoCell 8K LG 75NANO996NA 189,4 cm (75 « ) avec intelligence artificielle, HDR Dolby Vision IQ et Smart TV

LG 65NANO916NA

Si vous préférez une diagonale plus discrète et une résolution 4K (dans laquelle le contenu est abondant), il existe un autre modèle LCD LG haut de gamme de cette année qui a été très bon. Le LG 65NANO916NA de 65 pouces baisse son prix à 1299 euros, dans les autres magasins il se situe autour de 1500 euros.

Dans ce cas, il dispose également d’un panneau LCD 10 bits avec un schéma de rétroéclairage FALD, une compatibilité identique avec le HDR du modèle LG précédent, le son Dolby Atmos et également l’interface HDMI 2.1. Un modèle très attractif à la fois pour les séries et les films et pour jouer.





Téléviseur LED NanoCell 4K LG 65NANO916NA de 163,9 cm (65 po) avec intelligence artificielle, HDR Dolby Vision IQ et Smart TV

Philips 43PUS8535 / 12

Un autre modèle de ce 2020 qui se démarque dans les séries et les films est le Philips 43PUS8535 / 12, plus compact et simple, mais aussi avec des technologies intéressantes pour améliorer la couleur et le contraste comme Ambilight sur trois côtés, son Dolby Atmos, compatibilité Dolby Vision . Comme OS, Android TV.

Cette smart TV 4K avec un panneau VA de 43 pouces a un prix de vente conseillé de 599 euros, mais de nos jours, vous pouvez la trouver pour 479 euros.





TÉLÉVISION PHILIPS 43PUS8555 – 43 « / 108CM – 3840 * 2160 4K – AMBILIGHT * 3 – HDR10 + – DVB-T / T2 / T2-HD / C / S / S2 – ANDROID TV – 20W – WIFI – BT – 4 * HDMI – 2 * USB

Samsung HW-Q950T

De la smart TV nous sommes passés à une barre de son très premium pour augmenter le son de votre téléviseur, le Samsung HW-Q950T, qui reste à 849 euros.

Avec un design original et élégant, il dispose d’une configuration de type 9.1.4 avec de vrais canaux avec subwoofer et haut-parleurs arrière sans fil. Il prend en charge le son spatial True Dolby Atmos, DTS: X et Q Symphony. Avec Alexa intégrée pour le contrôle vocal.





Samsung – Barre de son HW-Q950T

Belkin SOUNDFORM ELITE

Ce Belkin SOUNDFORM ELITE est un appareil très élégant et fonctionnel pour les plus technologiques, car il combine un haut-parleur intelligent haute fidélité avec un assistant vocal (Google Assistant) et en même temps c’est un chargeur sans fil 10W. Son prix est généralement d’environ 300 euros, mais maintenant vous pouvez l’acheter pour 239 euros.





Belkin – Haut-parleur Hi-Fi intelligent SoundForm Elite et chargeur sans fil (haut-parleur Bluetooth avec commande vocale, haut-parleur pour Amazon Alexa, technologie Devialet Acoustic, pour AirPlay2), noir

Google Nest Mini + Philips Hue

Séparément, le prix des deux serait d’environ 90 euros, mais ces jours-ci, vous pouvez obtenir le pack composé de l’enceinte Google Nest Mini avec l’ampoule d’ambiance Philips Hue White pour 29 euros.

Un haut-parleur compact avec toute la puissance de l’Assistant Google avec un son amélioré par rapport à son prédécesseur et une ampoule avec une douille E27 qui offre une lumière blanche chaude à froide avec connectivité Bluetooth d’une des marques de référence du secteur pour sa qualité et sa robustesse qui sont.





Haut-parleur intelligent Google Nest Mini (craie ou charbon) + ampoule intelligente Philips Hue E27

