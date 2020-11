Google ne vous permettra plus de télécharger des images gratuites illimitées – qu’advient-il de vos photos

À partir de l’année prochaine, l’application et le service de stockage de photos Google Photos perdra l’une de ses fonctionnalités les plus intéressantes: la possibilité de stocker des images de haute qualité dans le cloud sans aucune limite d’espace. Cela a été annoncé à ces heures par la maison Mountain View, prévoyant que le départ à partir du 1er juin 2021 les utilisateurs du service seront confrontés à un limite maximale de gigaoctets qu’ils peuvent occuper en ligne avec les photos téléchargées.

La limite de 15 gigaoctets

À aujourd’hui le service est particulièrement apprécié car il propose un système intelligent pour télécharger en ligne les images capturées avec le téléphone ou tout autre appareil: les utilisateurs peuvent décider de sauvegarder les photos dans leur format d’origine dans le cloud en occupant l’espace restant dans le cloud sur leur compte Google, ou laissez la maison Mountain View compresser légèrement le matériel pour le stocker plus efficacement sur ses serveurs; les photos téléchargées de cette manière n’affectent en aucune manière l’espace disponible, ce qui donne aux utilisateurs la possibilité de télécharger un nombre infini d’images. Tout ça changera dans moins d’un an. À partir de la date indiquée par l’entreprise, même les photos compressées de haute qualité finiront par être inclus dans le décompte de l’espace nuageux occupé dans le compte Google, qui pour les profils gratuits est 15 gigaoctets.

Ceux qui souhaitent avoir plus d’espace pour leurs photos en ligne peuvent toujours s’inscrire Abonnement Google One, qui offre un stockage supplémentaire payant avec des tarifs commençant à 1,99 USD par mois pour 100 gigaoctets de mémoire. Le déménagement, cependant, ne sera pas particulièrement bien accueilli par les utilisateurs, qui comptent sur le service depuis des années. pensant que ça resterait gratuit, seulement pour constater qu’à l’avenir, ils devront choisir de payer pour continuer à l’utiliser de la même manière ou de passer à une solution alternative et d’y transférer des milliers ou des dizaines de milliers de photos.

Que deviennent les photos déjà téléchargées

Le seul aspect positif de l’histoire est que toutes les photos qui ont déjà été téléchargées sur le cloud Google avec le système de compression de haute qualité ils resteront en sécurité même après la date du 1er juin 2021. Les images déjà en ligne continueront à ne pas être compté dans la limite de 15 gigaoctets et ne courent donc pas le risque d’être subitement supprimés ou de déclencher des plans de stockage payants.