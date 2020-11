Google ne jette pas l’éponge avec Stadia

Avec 400 titres en développement, le service tente toujours d’attirer de nouveaux joueurs

Après l’arrivée de la nouvelle génération, beaucoup auront oublié la plateforme avec laquelle Google s’est introduit dans ce secteur il y a environ un an … s’ils n’avaient pas arrêté d’y penser avant, bien sûr. Être sincère, Stadia n’a jamais été présent dans nos vies. Après un an de vie, le projet n’a pas encore réussi à atteindre les chiffres attendus, et il semble être assez éloigné de ces chiffres, ce qui, en tant qu’utilisateurs, nous fait réfléchir à l’investissement. Cela a été reconnu par le directeur des jeux de l’entreprise, Jack Buser, qui a expliqué que Google Stadia « Ce n’est pas une plateforme conçue pour le court terme » dans une interview avec MobileSyrup. En même temps voulait se souvenir que le jeu en diffusion est nouveau dans l’industrie, quelque chose qui pourrait affecter le nombre de ventes de titres prêts à jouer depuis le cloud et par conséquent la mauvaise réception de la plateforme, dont le catalogue aujourd’hui rivalise avec celui d’autres titans comme Game Pass ou Amazon Luna.

«Nous sommes là pour le long terme. L’un des aspects de l’activité de développement est que les jeux vidéo prennent beaucoup de temps à construire, mais je sais ce qui va arriver à Stadia dans trois ou quatre ans. Penser à la vision à long terme et à quel point cela va être passionnant est une véritable aventure « Jack Buser, directeur de la division Divertissement de Google

Cependant, Buser a tenu à préciser que le projet n’en est qu’à sa phase de croissance, et que Ils ont une feuille de route qui comprend un énorme 400 jeux vidéo en développement, qui sont produits par 200 études différentes.

Ces déclarations nous font penser à quelque chose d’évident, mais que beaucoup d’entre nous ont encore du mal à voir: que le meilleur de Stadia reste à venir. Mais n’aurait-il pas été préférable de proposer un projet construit sur de bonnes bases? Compte tenu du fait qu’à l’heure actuelle le gâteau dans ce secteur est partagé entre trois grandes entreprises, la décision de créer une nouvelle plateforme à partir de zéro, surtout lorsque l’entreprise ne s’était jamais intéressée au médium, a nécessité une base technologique, ludique et médiatique très bien structuré. Si vous voulez faire une brèche dans le monde du jeu vidéo, vous ne pouvez pas vous attendre à renverser le marché simplement en portant le nom de Google.

Il est évident que les joueurs sur console sont actuellement principalement positionnés entre Sony ou Microsoft, Nintendo étant passé au cours de la dernière décennie à un avion plus proche du jeu accessoire / portable. Si votre intention est de vous rapprocher de ces joueurs de table, vous devez vraiment leur proposer quelque chose d’intéressant. Le fait que le projet présente une nature dédiée au long terme est, à mes yeux, une excuse bon marché, Et c’est que dès sa naissance l’ensemble Stadia a été très marqué par ses propres limites: son catalogue concis de jeux de lancement, sans aller plus loin, a contraint la décision d’incorporer le Pass copain beaucoup plus tôt qu’on ne le pensait étant donné que les chiffres n’étaient pas ce à quoi on s’attendait, ainsi qu’un système de réussite avec l’intention de motiver les quelques joueurs qui avaient leur plate-forme à y investir plus d’heures, et comme une réclamation pour ceux qui ne voyaient toujours pas Assez d’incitations sur Stadia.

Toutes ces décisions ont été prises avec l’intention d’atteindre un plus grand nombre de joueurs rapidement et à temps, de sorte que l’histoire du projet à long terme semble maintenant un peu contradictoire par rapport aux décisions qu’ils ont prises. Je pense qu’avec Stadia, Google était trop pressé d’entrer sur le marché du jeu vidéo; sûrement avec un an de plus de travail et la création d’un bon catalogue exclusif avec toutes les nouveautés qui arrivaient plus tard, ils auraient fait que la console ait eu un impact différent. Les mauvaises décisions et la précipitation pour lancer le produit avant l’arrivée de la nouvelle génération ont encouragé les premiers médias et la disparition sociale du service.

Cela dit, d’ici je souhaite à Google le meilleur dans un projet qui, sans aucun doute, aurait pu avoir un grand impact si les choses avaient été faites sereinement.