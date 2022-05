Google montre les premières images de Pixel 7 et Pixel 7 Pro

Sur le Google I/O 2022 montré le géant des moteurs de recherche quelques faits saillants technologiques passionnants. Il n’y avait pas que des informations sur la fête Android 13 et le Montre Pixel. En plus de cela, ce pourrait être le société de technologie bien sûr pas résister, un premier regard sur ça GooglePixel 7 et le Google Pixel 7 Pro admettre. Les deux produits phares d’Android seraient dans le automne commencer.

Pixel 7 avec nouveau chipset

Toute personne familière avec la génération actuelle de pixels saura de nombreux parallèles entre GooglePixel 6 et Google Pixel 7. Au moins optiquement, très peu de choses se sont produites. Par exemple, le prochain pixel a également un barre de caméra horizontale.

Étant donné que le module de caméra se compose désormais d’un poutre en aluminium existe, il existe un identifiant clair qui sert à distinguer. En revanche, Google a utilisé le pixels 6 sur un grand barre noire. Mais le fonctionnement interne est probablement beaucoup plus important que la conception.

Le Google Pixel 7 et le Google Pixel 7 Pro sont censés être livrés avec un nouveau chipset Tensor venez. Android 13 devrait bien sûr également être à bord. Google fournit déjà plus d’informations sur son site officiel.

Google conservera-t-il la technologie de l’appareil photo ?

Même si la barre de caméra peut sembler un peu différente maintenant, peu de choses semblent avoir changé en termes de matériel. C’est évidemment comme ça que ça marche GooglePixel 7 comme le Google Pixel 6 encore une fois deux caméras. Il ne devrait pas non plus y avoir de différences majeures entre les deux modèles Pro. Comme le Google Pixel 6 Pro, cela aussi Pixel 7 Pro évidemment environ un triple caméra fonctionnalité.

Les images de rendu indiquent à nouveau des couleurs chics. © Google

Cependant, l’expérience a montré que Google a tendance à utiliser l’appareil photo dans ses modèles Pixel Faits saillants du logiciel vouloir marquer des points, cela ne nous surprend pas vraiment. Les spécifications détaillées des caméras restent à voir inconnue. Sinon, Google est très réticent à fournir des informations. Pourtant, le géant des moteurs de recherche semble assez évident appris des erreurs passées pour avoir.

Le cadre en aluminium donne une impression de haute qualité. © Google

Parce que vous avez régulièrement attendu trop longtemps pour montrer les premières images des prochains modèles de pixels, ils ont été Des fuites toujours plus rapides. Cette fois, Google a déjà rattrapé son retard quelques mois avant la sortie le chat hors du sac. Après tout, le smartphone ne devrait être mis en vente qu’à l’automne. Ce qui est certain, c’est que Google souligne sa prétention, notamment avec la bande d’aluminium, de vrais fleurons à fabriquer.