Google met en garde contre une grave vulnérabilité dans Chrome : mettez à jour la version du navigateur dès que possible

Il est très important que vous mettiez à jour la dernière version de Google Chrome dès que possible

Google a annoncé une mise à jour pour Chrome pour Android et Windows, qui vient corriger un faille de sécurité majeure, le quatrième jusqu’à présent cette année. Apparemment, la vulnérabilité serait déjà la cible de certaines attaques, et pour cette raison, il est recommandé installez la dernière version de Google Chrome dès que possible sur les appareils.

L’entreprise a préféré gardez les détails de la vulnérabilité pour vous jusqu’à ce que la plupart des utilisateurs soient passés à la dernière version du navigateur. Cependant, le nom de l’écart a été partagé : CVE-2022-2294.

Google Chrome 103 est désormais téléchargeable sur Windows et Android

Bien qu’elle n’ait pas partagé trop de données sur la vulnérabilité, la société a indiqué que cela a été signalé par l’un des membres de l’équipe Avast Threat Intelligence, et est décrit comme un « débordement de mémoire tampon WebRTC ». Ils prétendent également être au courant qu’un exploit existe pour CVE-2022-2294.

La violation a été signalée par des chercheurs le 1er juillet et l’équipe de Google Chrome a développé un correctif pour remédier à la vulnérabilité, qui a été publié le lundi 4 juillet. À ce jour, la mise à jour qui protège les utilisateurs contre la menace est désormais disponible sur Android et Windows.

Dans le cas d’Android, la version de Chrome qui inclut le correctif pour cette vulnérabilité est 103.0.5060.71, déjà disponible dans le Google Play Store. Dans le cas de Windows, il s’agit de la version 103.0.5060.114, et son déploiement débutera dans les prochains jours.

Comment connaître la version d’une application installée sur Android

Ceux qui utilisent Chrome comme navigateur par défaut doivent s’assurer installez la dernière version de l’application dès que possible pour rester à l’abri de la menace décrite par Google. Une fois que les utilisateurs auront à nouveau mis à niveau vers la dernière version, tous les détails de la vulnérabilité CVE-2022-2294 seront rendus publics.

