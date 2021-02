Google met à jour l’application YouTube pour iOS après deux mois, déploie des corrections de bogues et des améliorations

16 févr.2021 17:46:03 IST

Après deux longs mois, Google a déployé une mise à jour pour le Youtube app sur iOS. Il s’agit de la première application iOS majeure de Google mise à jour depuis le 7 décembre. Il a été spéculé que Google n’a pas mis à jour ses applications iOS, Recherche, documents, photos, et Gmail, afin d’éviter les nouvelles étiquettes de confidentialité d’Apple. Google a publié la mise à jour de YouTube pour iOS avec la version 15.59.6. Le journal des modifications ne parle pas beaucoup des mises à jour à venir Youtube app mais suggère que la mise à jour a corrigé des bogues pour améliorer les performances.

Le Youtube La mise à jour est arrivée aux utilisateurs d’iPhone après avoir rencontré une invite indiquant que l’application était obsolète lors de la tentative de connexion avec un compte Google. Ce n’était pas vraiment un problème de sécurité et plus tard, l’avertissement a également été rapidement supprimé.

Alors que les entreprises de technologie suspendent généralement le travail pendant les vacances d’hiver, les mises à jour reprennent généralement à la mi-janvier, ce qui ne s’est pas produit cette fois. Certaines spéculations suggèrent que le manque de versions était dû aux étiquettes nutritionnelles des applications, mais YouTube avait rempli la section Confidentialité des applications bien avant la nouvelle mise à jour.

Avec la mise à jour, YouTube Music, TV et Studio, ainsi que Save for Kids, ont également été mis à jour, suivis de l’exigence Apple dans la mise à jour de début février et Google a déclaré qu’il s’était engagé à ajouter des étiquettes.

Avec cette mise à jour, il est prévu que d’autres mises à jour de l’application Google pour iOS suivront bientôt. Chrome pour iOS est déjà en retard de 24 jours.

.

