Google met à jour Chrome OS avec des fonctionnalités de sécurité, d’affichage intelligent et de personnalisation

Windows 10 a toujours offert des options de personnalisation robustes, mais Chrome OS de Google rattrape son retard. Chrome OS 88, qui a commencé à être déployé mardi, offre désormais la possibilité de personnaliser votre écran de verrouillage ainsi que certaines fonctionnalités de sécurité pour accéder aux sites Web.

Plus précisément, Chrome OS 88 vous offre désormais la possibilité d’extraire de votre Google Photos lors de l’affichage de l’écran de verrouillage. Le système d’exploitation de Google prend également en charge WebAuthn, une norme qui vous permet d’utiliser votre Chromebook comme deuxième facteur de connexion à des sites Web.

Le débat entre l’achat d’un Chromebook et d’un ordinateur portable Windows englobe de nombreux fronts. Windows a offert de nombreuses options pour personnaliser votre PC. Les Chromebooks ont toujours quelque peu souffert ici – ils ont été conçus principalement pour faire avancer les choses.

Google Chrome OS 88 de Google comprend désormais un écran de verrouillage avec des commandes multimédias et votre propre illustration.

Avec Chrome 88, si vous allez dans le menu Paramètres de Chrome OS, et à partir de là Personnalisation> Économiseur d’écran, vous trouverez une variété de nouvelles options. Vous pouvez utiliser Google Photos pour afficher les images de votre collection sur l’écran de verrouillage ou utiliser l’une des propres images de Google. Selon Google, vous pouvez également vérifier des informations telles que la météo actuelle et la musique en cours de lecture, ainsi que mettre en pause une piste ou sauter des chansons sans déverrouiller votre appareil. Ce n’est peut-être pas aussi bon que, disons, un écran intelligent Google Nest, mais ce n’est pas mal non plus.

Les ajouts de sécurité à Chrome 88 sont tout aussi pratiques. Chrome OS prend désormais en charge WebAuthn, une technologie qui vous permet de ne pas utiliser de mots de passe lorsque vous vous connectez à un site Web pris en charge. Bien que nous ayons fait valoir que le stockage de votre mot de passe dans votre navigateur n’est pas aussi sûr ou pratique qu’un gestionnaire de mots de passe, ces gestionnaires de mots de passe ne fonctionnent pas non plus comme une application dans Chrome OS.

Au lieu de cela, si vous vous connectez à un site Web pris en charge comme Dropbox, GitHub ou Okta, vous pouvez utiliser WebAuthn dans Chrome OS pour vous connecter à l’aide de votre Chromebook plutôt que d’un mot de passe. Le Chromebook est utilisé comme un facteur d’authentification à deux facteurs, un appareil dont vous êtes le propriétaire. Le site WebAuthn vous demandera alors un autre facteur: quelque chose que vous connaissez (le code PIN de votre Chromebook) ou quelque chose qui vous identifie comme toi. Dans ce dernier cas, cela signifie que si votre Chromebook est équipé d’un lecteur d’empreintes digitales, vous pouvez l’utiliser pour vous authentifier.

Actuellement, seuls quelques Chromebooks sont livrés avec des lecteurs d’empreintes digitales, de sorte que l’introduction de cette fonctionnalité pourrait signifier qu’un changement est imminent – et Chrome OS 88 jette les bases. L’une des fonctionnalités les plus agréables et les plus pratiques sur un PC Windows est Windows Hello. Les Chromebooks obtiendront-ils quelque chose de similaire?

