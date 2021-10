Google Meet permet désormais aux hôtes de désactiver le son des autres participants : voici comment procéder

25 octobre 2021 09:34:12 IST

Plateforme de visioconférence populaire Google Meet a introduit une nouvelle fonctionnalité de verrouillage audio et vidéo qui permettra aux hôtes d’une réunion de couper le son des autres participants. Cela leur permettra d’avoir une réunion virtuelle sans interruption et d’empêcher les gens de se réactiver à moins qu’ils ne soient déverrouillés par les hôtes.

Google Meet permet aux hôtes de désactiver le son des autres utilisateurs : comment pouvez-vous procéder ?

La fonctionnalité sera utile dans les situations où les gens oublient de se mettre en sourdine pendant les réunions et assurera ainsi le bon déroulement des appels vidéo. Cela donnera également aux hôtes plus de contrôle sur les réunions et leur permettra de décider du niveau de participation des différentes personnes participant à la réunion.

Il est en cours de déploiement sur les domaines Google Workspace for Education Fundamentals et Education Plus et devrait bientôt atteindre d’autres domaines Workspace.

Google, via un article de blog, a déclaré : « L’hôte de la réunion est le seul utilisateur d’une réunion qui peut utiliser la fonction « Mettre tous les participants au silence ». Une fois que tous les participants sont coupés, l’hôte de la réunion ne peut pas les réactiver. se réactiver au besoin ».

Il a ajouté que, pour l’instant, la fonction de mise en sourdine ne sera disponible que pour l’hôte de la réunion qui se joindra à partir d’un navigateur de bureau. La fonctionnalité devrait également être introduite sur d’autres plateformes dans les mois à venir.

Pour les hôtes de réunions sur Google Meet pour mettre d’autres personnes en sourdine, elles devront suivre quelques étapes simples. Tout ce qu’ils ont à faire est de pointer leur curseur sur la photo de profil de la personne qu’ils souhaitent désactiver, puis de cliquer sur l’option Muet. Cette fonctionnalité sera fournie par défaut aux hôtes afin qu’ils puissent choisir de désactiver le son des personnes dès le début d’une réunion.

Il est suggéré que la fonctionnalité ne sera pas disponible pour Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard et Enterprise Plus, ainsi que pour les clients G Suite Basic, Business et Nonprofits.

De plus, cette fonctionnalité sera disponible pour Android Marshmallow et versions ultérieures, et iOS 12 et versions ultérieures. Cependant, les personnes exécutant des versions plus anciennes seront supprimées de la réunion si elles sont réactivées par les hôtes. Pour revenir à la réunion, ils devront mettre à jour leurs appareils.

