Google Meet n’a pas été piraté – c’est de là que viennent les écrans d’intrusion

Il a fallu moins d’une heure de panne quasi totale des services Google pour perturber la plupart des activités en ligne de millions de personnes dans le monde. Les inefficacités qui ont frappé le réseau Google ont rendu particulièrement difficile l’apprentissage à distance basé sur des outils tels que Google Meet et Google Classroom, où certains étudiants tentent de passer les ennuis subis par les services de la maison de Mountain View comme de véritables attaques de hackers. Les captures d’écran en ligne de plates-formes hors ligne se multiplient et renvoient des messages d’erreur bizarres, mais des photos ils ne sont que faux.

Google Meet fait partie de la pléthore de services Google qui sont inaccessibles depuis plusieurs minutes aujourd’hui, mais en même temps l’un des produits les plus utilisés pour l’enseignement à distance; ses dysfonctionnements ont donc brusquement interrompu les cours, les tests, les interrogatoires et les autres activités à distance de milliers d’enfants. Il n’est pas trop surprenant que certains des garçons aient décidé de profiter de la situation pour faire passer les dysfonctionnements comme quelque chose d’intentionnel comme une attaque de hacker. Les écrans publiés en ligne à l’appui de la thèse présentent tout le même écran – c’est celui laissé par Meet dans l’impossibilité de connecter les utilisateurs à la réunion souhaitée – mais avec un élément modifié: la chaîne de texte d’erreur, qui dans les exemples présentés en ligne contient invitations à arrêter d’étudier et des références explicites à des hackers hypothétiques.

Que les services Google aient été victimes d’une cyber-intrusion est peu probable, et en tout cas il n’est pas encore possible de le prouver. Les écrans qui circulent en ligne sont le résultat d’une opération beaucoup plus simple: le modification du code HTML des pages d’erreur normales de Google Meet, une procédure par laquelle il est possible d’afficher n’importe quelle chaîne de texte à l’écran. L’astuce fonctionne sur n’importe quel site Internet et a toujours été à la base de la création de faux écrans faciles à créer, qui ne nécessitent même pas l’utilisation de programmes tels que Photoshop: grâce à des scripts très simples à utiliser, les en-têtes, les boutons, les boîtes de dialogue peuvent être modifiés et tout élément contenant du texte exactement comme vous le feriez dans un traitement de texte.

L’étape suivante consiste à confirmer les modifications apportées à la page Web, puis capturer la capture d’écran: vous pouvez le faire avec un outil de capture à l’intérieur du système d’exploitation ou avec la caméra du téléphone, pour donner l’illusion d’être les témoins du phénomène plutôt que les auteurs – c’est ce qui s’est passé avec le faux hack Google Meet.